Hace una década fracasó en La Academia y ahora es reconocida en Hollywood

No cabe duda de que el reality “La Academia”, fue la puerta al reconocimiento de muchos artistas. De allí surgieron grandes cantantes como Carlos Rivera, Yuridia y Víctor García.

La Academia: El Reencuentro [VIDEO] Después de más de 22 años, integrantes de la primera generación de La Academia se reencuentran en la casa que habitaron por meses.

Como suele pasar en este tipo de realitys, algunos alcanzan la fama inmediatamente, mientras otros no logran su cometido. Así ocurrió con una de las participantes que ahora se destaca en Hollywood.

¿Quién fracasó en La Academia, pero triunfa en Hollywood?

Se trata de Melissa Barrera, quien hace más de 10 años deslumbró a todos con su carisma y belleza. La cantante originaria de Monterrey, conquistó a la audiencia con su presentación.

Ella quedó en el puesto 18 en la edición en la que participó en “La Academia”, pero no se detuvo en ese momento, sino que siguió avanzando conforme el tiempo. Ahora no solo se posiciona como una gran cantante, sino como una excelente actriz.

Melissa estudió actuación en la Escuela de artes Tisch de la Universidad de Nueva York, por lo que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y después volvió a México. Fue entonces que participó en novelas como “Siempre tuya Acapulco”, “Tanto amor” y “Club de Cuervos”.

¿Cómo fue el camino de Melissa en Hollywood?

Fue en el año 2018 que Melissa tuvo un papel en “Vida” de Starz. La actriz fue muy aplaudida debido a su gran representación a la comunidad latina y fue el principio de una gran carrera.

En el 2021 tuvo una gran participación en el musical “In the Heights” que elevó su carrera y le valió de mucho reconocimiento. Además, muchos la recuerdan por su papel en “Scream 5” y en el 2023 estuvo en “Scream 6”.