7 diseños de uñas con el efecto ojo de gato: quedan hermosas en diferentes colores

Las uñas con efecto ojo de gato se popularizaron durante las fiestas de Año Nuevo, pero en enero de 2026 esta tendencia se mantiene vigente. Por eso, en esta selección de siete diseños únicos te damos ideas para lucir elegante de forma sencilla.

Según expertos de Glamour, las uñas con efecto ojo de gato siguen de moda porque incorporan dos de los colores del momento: el rojo y el plateado. Sin embargo, existen otros tonos que también encajan a la perfección, como el rosa. Estas opciones son de las más seguras para elegir y no te fallarán.

Uno por uno, los diseño de uñas con efecto ojo de gato que te harán lucir bella

Ombre cat eye (degradado magnético): Es un degradado de dos tonos (ej. rosa a nude, o azul a plata) con efecto de luz que atraviesa el diseño. Puedes combinarla con orquídeas o joyas plateadas realzan el efecto; va bien con looks minimalistas o bohemios. Así, lucirás moderna, artística y visualmente elegante, perfecto para eventos especiales o bodas.

Este es un diseño de uña Ombre ojo de gato (degradado magnético).|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas con ojo de gato negro con detalles metálicos : Lleva un fondo negro intenso con un brillo magnético cromado que crea un centro luminoso. Con prendas de cuero, plateados y accesorios dorados se intensifica el look. Y te hará ver chic, edgy y sofisticado para una noche elegante o evento especial.

: Lleva un fondo negro intenso con un brillo magnético cromado que crea un centro luminoso. Con prendas de cuero, plateados y accesorios dorados se intensifica el look. Y te hará ver chic, edgy y sofisticado para una noche elegante o evento especial. Azul galaxia / multicromático: Con colores profundos tipo galaxia con reflejos magnéticos que cambian entre azul, púrpura y verde. Usa prendas en tonos fríos como azul marino o gris perla; joyería en plata. Lucirás futurista y misteriosa, ideal para verano o looks atrevidos.

Con colores profundos tipo galaxia con reflejos magnéticos que cambian entre azul, púrpura y verde. Usa prendas en tonos fríos como azul marino o gris perla; joyería en plata. Lucirás futurista y misteriosa, ideal para verano o looks atrevidos. French Ojo de Gato (tips con efecto magentico): El french clásico con las puntas hechas con efecto ojo de gato en colores como dorado o plateado. Perfecto con outfits neutros o pasteles y accesorios dorados. Sofisticado y elegante con un toque moderno.

Mira estos modelos de uñas con efecto ojo de gato.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas estilo ojo de gato multicolor o aurora: Cada uña con una tonalidad distinta (iridiscente o “aurora”), creando un efecto arcoíris con brillo. Fantasía total con outfits neutrales o colores sólidos para que resalten las uñas. Es para personas creativas, artísticas y vibrantes, ideal para veranos, festivales o días de energía positiva.

Por qué el efecto ojo de gato rosa en tus uñas llama la atención

El efecto ojo de gato se logra con esmaltes magnéticos que crean una línea brillante que cambia según la luz, aportando dimensión a tu manicura. En ese sentido, el rosa agrega un estilo dulce, pero atrevido, siendo uno de los más buscados en plataformas como Pinterest. A continuación, te damos 2 diseños que puedes usar:

Uñas ojo de gato rosa perlado: Usa un rosa suave con acabado perlado que refleja luz como seda. Funciona perfecto con tonos pastel en ropa o accesorios blancos / beige. Te dará un estilo elegante, femenino y discreto, deal para uso diario, eventos románticos o primavera.

Las uñas con efecto de gato rosa son de las favoritas de muchas mujeres.|(ESPECIAL/Pinterest)