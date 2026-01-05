Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 9 de enero de 2026

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana, del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero, con las predicciones de cada signo, especialmente en sus propósitos del Año Nuevo 2026. ¿Se cumplirán o será una catástrofe total?

De acuerdo a lo que reveló la astróloga cubana en su canal de YouTube, la determinación de cada persona es fundamental para que sus planes ocurran, pero la energía tiene mucho qué ver. A continuación, las visiones.

ARIES

Tienes de tu lado la determinación en cuestiones del ahorro. Será un año de cambios, podrías mudarte de casa o de país, así que vete preparando. Tu mejor día será el jueves, y el consejo del momento es viajar y relajarse. Tienes que pensar en cosas positivas para que tus propósitos se cumplan.

TAURO

Será un año muy bueno, pero comenzarás con una semana decisiva: tienes que controlar lo que comes y a quererte más para que te desarrolles en todos los sentidos. Según Mhoni Vidente , será una semana de reflexión en donde tu tarea es meditar qué es lo que quieres en este año; sea lo que sea, lo tienes pactado: todo se cumplirá.

GÉMINIS

El amor es una energía que se complica, pero tienes que ser paciente porque a lo largo de los meses habrá una atracción que no vas a poder evitar. Ahorra, busca la justicia y encuentra tu lugar estable.

CÁNCER

Es fundamental mantenerse arriba como la pasaste en los últimos meses. Esta semana ten claros tus propósitos para que comiences a realizarlos. En el amor las cosas se complican, pero recuerda que no debes rogarle a nadie. Habrá oportunidades laborales que no puedes dejar pasar, es hora de que seas el líder. Tu mejor día es hoy lunes.

LEO

Tus problemas se irán solucionando poco a poco, así que tienes que ser paciente. Busca mejorar tu salud a través de la dieta; tu mente necesita despejarse, busca relajarte. Además, tendrás que tomar decisiones fuertes, pero entenderás que es la única manera de avanzar. El viernes es tu día de la semana.

Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para Leo.|(Facebook Mhoni Vidente/Canva)

VIRGO

Sigue siendo constante, pero discreto. No le cuentes a nadie tus planes, todavía no es momento. Detente, siéntate y reflexiona sobre lo que es bueno para ti, y si te falta algo, debes atraerlo porque sabes que es algo importante. Esta semana es un parte aguas para pensar en ti, en tu libertad. Si tienes todavía cargas del pasado, debes comenzar a soltar.

LIBRA

Estás protegido por el Arcángel Miguel, pero no te confíes. Tienes que hacer las cosas y no solo dejarlas en planes. Tu mejor día es hoy lunes, así que es un buen momento para hacer tus pendientes de una vez por todas. Tendrás 3 golpes de suerte, cerrarás negocios, pero, lo más importante, es que debes buscar la vida.

ESCORPIO

Asimila que debes estar feliz, lo mereces; esto te ayudará a cumplir tus propósitos más importantes en el año. Hay una visión clara de que tendrás estabilidad y crecimiento económico, así que es una oportunidad que no debes dejar pasar. La clave de tu camino es ser constante, no importa lo que te propongas, debes aprender a terminar lo que comienzas.

SAGITARIO

Estás fuerte, hay crecimiento y claridad. Tienes que buscar qué quieres este año, pero debes tomarlo en serio porque si no caminarás sin rumbo. Es una semana de renovar energías comenzando con las personas que te rodean, debes depurar tus amistades y dejar atrás aquellos que no están interesados en ti. Protegerte a ti mismo es fundamental.

CAPRICORNIO

Te brilla el dinero, atraerás todo lo que quieres, por eso debes ser determinante en lo que quieres antes de que se vaya la buena suerte. Sé discreto, hay personas que te tienen envidia. Te prepararás para moverte mucho: viajes, trabajo, negocios. En la semana, debes hacerte una pregunta clave: “¿qué me sobra?”

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la semana para Capricornio.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Freepik)

ACUARIO

Es tu año, pero debes ser paciente. En la semana, hay que buscar las bases para quitarse la energía negativa, buscar la buena suerte en el dinero. Recuerda: cuando hay algo malo, después viene muy bueno. Trata de tener un camino claro para que las cosas fluyan de manera natural. ¡Concéntrate en ti!

PISCIS

No te detengas. La semana es un preámbulo para todo lo que construirás en el año. Comienza un ahorro, busca ser mejor persona, tren un plan de vida. Tu punto débil es la dieta, cuida lo que comes. Tu mejor día es el martes.