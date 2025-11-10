Así fue la sorprendente boda entre Angélica Vale y su esposo Otto Padrón: estuvo William Levy y Camila

Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian tras 14 años de matrimonio . Sin duda, eran una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues desde que se conocieron ambos se ganaron el corazón del público. Por eso, aquí repasamos cómo fue su matrimonio, desde su inesperado chispazo de amor hasta su sorpresiva separación.

¿Cómo se conocieron Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón?

Angélica Vale y Otto Padrón se conocieron en 2009 durante un programa especial de Año Nuevo transmitido desde Times Square, en la ciudad de Nueva York. Allí, la actriz y comediante mexicana se dio cuenta de que el empresario “era el hombre de su vida”, así que abrió su corazón para comenzar un romance serio. Mientras que él vio a una mujer “con mucho talento y un gran corazón”, dijo a People en español.

(YouTube/Angélica Vale) Angélica Vale y Otto Padrón estaban muy felices y nerviosos en su boda.

Luego, según ABC Noticias, la pareja decidió dar el siguiente paso y anunció su compromiso en noviembre de 2010. Pero fue hasta febrero de 2011 cuando llegaron al altar para darse el “sí, quiero” frente a familiares y amigos, en una boda íntima, romántica y elegante.

Angélica Vale revive su boda en divertido video

Se sabe que la ceremonia civil ocurrió en Miami, mientras que la unión religiosa se llevó a cabo en la Ciudad de México. Gracias a varios videos que la actriz de La Fea Más Bella subió a su canal de YouTube, hoy es posible echar un vistazo a ese momento especial.

(YouTuber/Angélica Vale) Este fue el salón principal de la boda de Angélica Vale y su esposo Otto Padrón.

En uno de los clips, donde ella y su familia recuerdan lo vivido, se aprecia el bellísimo vestido que utilizó La Vale, diseñado por David Salomón, inspirado en el romanticismo clásico y con volúmenes ligeros, un escote favorecedor y un gran ramo de flores.

A decir de la propia actriz, ese momento fue absolutamente feliz para ambos, rodeados de sus seres queridos más cercanos, en un salón lleno de mesas redondas donde la iluminación jugaba un papel clave en la ambientación.

Se sabe que asistieron alrededor de 800 personas. Entre los invitados estuvieron William Levy, Gustavo Rojo, Sergio Corona, el músico Héctor Tirado y el grupo Camila, que no solo interpretó una canción especial, sino que ofreció un concierto completo. También asistieron el productor Pedro Torres, el “Güero” Castro, entre muchos otros famosos.

¿Quiénes son los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Vale y Otto Padrón tienen dos hijos, producto de su matrimonio. La primera, Angélica Misael, nació en 2012; y Daniel Nicolás llegó en 2014. Sin embargo, se sabe que el empresario tuvo otros dos hijos con su primera pareja. Según reportes, existe un acuerdo prenupcial en donde la custodia sería compartida en caso de un divorcio.