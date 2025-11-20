Gerardo Ortiz recibe sentencia de 3 años en Estados Unidos: esto es lo que podrá y no hacer

Gerardo Ortiz recibió una sentencia de 3 años en Estados Unidos tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, debido a que colaboró con el FBI en la investigación contra el productor Ángel del Villar, un juez dictaminó que no pisará la cárcel y que permanecerá en libertad condicional.

El cantante y compositor de “Perdóname” rompió el silencio al salir de la audiencia y expresó que “se han dicho demasiadas mentiras” sobre su caso, especialmente por su supuesta relación con el CJNG.

Tras esta decisión, Ortiz espera retomar al 100% su carrera, pues no había anunciado conciertos en México debido al proceso y al temor de represalias por su exposición pública en este caso. Mientras tanto, deberá permanecer en Estados Unidos, no consumir sustancias ilegales y se someterá a inspecciones en su domicilio si así lo requiere la autoridad.

(INSTAGRAM @gerardoortizoficial) Gerardo Ortiz espera pronto reanudar sus conciertos en México.

Además, tendrá que pagar una multa que, según estimaciones, podría rondar el millón de dólares; sin embargo, la cifra exacta aún no ha sido revelada.

¿Qué hizo Gerardo Ortiz?

Gerardo Ortiz realizó una serie de conciertos en 2018 en colaboración con la firma Gallística Diamante, una de las empresas señaladas como operadores financieros de grupos criminales de narcotráfico.

Tras una investigación del FBI, el músico de regional mexicano colaboró en el caso contra Ángel del Villar, líder financiero y su exmánager, quien fue detenido y ahora enfrentará 4 años en prisión, aunque espera una apelación.

(Instagram @gerardoortizoficial) Gerardo Ortiz libró la cárcel.

Su abogado, Mark Werksman, declaró que su cliente “es testigo en este juicio y ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”.

Cabe recordar que Ortiz tiene la nacionalidad estadounidense debido a que nació en Pasadena, California.

¿Quién es Gerardo Ortiz?

Gerardo Ortiz es un cantante y compositor de 36 años, considerado uno de los máximos referentes del regional mexicano. Es conocido por éxitos como “Y me besa”, “Tranquilito”, “Tal como eres” y “Quién se anima”.

Por ahora, el cantante no ofrecerá conciertos en México, pero tiene varias fechas agendadas para cerrar el año en Estados Unidos.