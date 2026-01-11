Así reaccionó la esposa de Yeison Jiménez tras la muerte del cantante; comparte desgarrador mensaje

La noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez ha golpeado fuertemente al mundo del entretenimiento, puesto que se trata de una personalidad que desde hace varios años se había logrado posicionar en la música, dando a conocer su nombre y talento.

Recientemente, la esposa del cantante, Sonia Restrepo, en sus redes sociales ha dejado un desgarrador mensaje, dejando en claro el dolor que le ha causado. Te detallaremos qué fue lo que comentó en sus redes sociales.

¿Qué le pasó al cantante Yeison Jiménez?

Desde la noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, en su cuenta de Instagram (@sonia_rpooo), ha dejado varios mensajes al respecto, publicaciones en las que habla sobre la terrible pérdida que ha sufrido con el fallecimiento del cantante.

En la publicación más reciente, se observa que se publicó hace 16 horas, en la que vemos una foto de ellos dos juntos, con la canción de fondo “Destino final”, con un desgarrador mensaje donde explica que la partida del cantante rompió algo en ella, que no encuentra las palabras para explicar el vacío que siente y que le duele el alma al saber que ya podrá estar con él; al final detalla que ella seguirá amándolo.

Dentro de las publicaciones que tiene, dejó un desgarrador mensaje que inicia con la siguiente frase: “Te despido con el alma hecha pedazos, pero con el amor intacto”. Contenido que se ha encargado de dejar miles de “me gusta”, de usuarios que lamentan los hechos y acompañan a la viuda ante su dolor.

¿Quién es Sonia Restrepo?

Aunque no se cuenta con mucha información sobre la esposa de Yeison Jiménez, se sabe que ella ya tenía una hija antes de iniciar su relación con el cantante. Posteriormente, entre ellos nacieron sus otros dos hijos.

De la poca información que se tiene, se sabe que Sonia es contadora. Ambos decidieron mantener su vida privada oculta del ojo público, con la principal finalidad de proteger a sus hijos menores de edad. Ahora todo el público lamenta la muerte del artista, enviando sus mensajes de condolencia para la joven familia.