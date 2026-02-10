Famosa influencer comparte que fue al kínder con Bad Bunny; esta fue la fotografía que publicó

Estrella Del Mar Meléndez Pabón, una creadora de contenido con más de treinta y cinco mil seguidores en instagram compartió en su cuenta una fotografía en donde aparece con Bad Bunny cuando ambos solo eran niños.

¿Quién es Estrella Del Mar Meléndez Pabón?

Es una creadora de contenido y empresaria pues cuenta con un salón de belleza y un spa. Estrella Del Mar es originaria de Vega Baja, Barrio Almirante Sur. La fotografía que compartió con sus seguidores en donde está a lado de Bad Bunny en el kínder la acompañó con cuatro palabras “Orgullo Vegabajeño y puertorriqueño”. En la fotografía se puede ver a Benito mirando a la cámara con el uniforme puesto. Además la influencer añadió “Desde kínder juntos y hoy sigues brillando, poniendo en alto a todos los latinos con tu humildad y hermoso corazón”.

En su publicación la influencer recibió muchos mensajes favorables y le dijeron que esa foto valía oro así como que haber vivido eso es un gran recuerdo. Sin embargo también hubo comentarios negativos en donde le decían que “ahora todo mundo conocía a Bad Bunny” a pesar de eso la mayor parte de los comentarios fueron positivos.

El fenómeno de Bad Bunny

Recientemente se llevó a cabo el Super Bowl en dónde Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny fue el protagonista del medio tiempo ofreciendo un espectáculo inédito con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin. Benito no solo hizo una presentación musical sino que representó a toda la comunidad latina, pues hizo muchas referencias a cosas que ocurren en Puerto Rico y Latinoamérica como las constantes fallas de luz, el trabajo del campo, los comercios incluso hizo una referencia a los niños que se duermen en sillas cuando hay fiestas.

Por otro lado Benito hizo referencia a su “yo de pequeño” entregandole un premio Grammy además de que dió un discurso motivacional en donde dijo que él se encontraba en el Super Bowl gracias que “siempre había creído en sí mismo” por lo que incentivó a todas las personas a hacerlo. En dicho evento no solo estuvo presente talento internacional como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Hailey Bieber, Adam Sandler, Travis Scott; entre otras, sino también figuras públicas mexicanas como la gran actriz Eiza González, quien ha consolidado una gran carrera actoral en Hollywood.