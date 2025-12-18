Encuentran muerta a reconocida influencer de 19 años

Las redes sociales se han visto nuevamente conmocionadas tras el hallazgo sin vida de Riziki Ilenre . La influencer de 19 años había sido reportada desaparecida el pasado domingo y su cuerpo finalmente fue encontrado en las últimas horas de este miércoles.

La muerte de Riziki Ilenre se suma a la de otros creadores de contenido que en este 2025 han perdido la vida de diversas maneras. Asesinatos, accidentes y enfermedades figuran entre las causas de muerte de personas que se hicieron famosas en las plataformas digitales.

¿Quién era Riziki Ilenre?

Riziki Ilenre era una joven de 19 años que había logrado gran notoriedad en la red social TikTok. El contenido que compartía no solo se relacionaba con su rutina diaria, sino que en este daba cuenta sobre la lucha que libraba por su salud mental.

La influencer estudiaba Derecho y estaba muy involucrada con el ministerio local por lo que en reiteradas oportunidades compartía publicaciones relacionadas con la religión y la superación personal.

¿Qué le sucedió a Riziki Ilenre?

La triste noticia de la muerte de Riziki Ilenre fue confirmada durante la noche de este miércoles cuando un poblador del condado de DeKalb, en Georgia, dio aviso a las autoridades policiales sobre la presencia de un cuerpo flotando en un lago. Los uniformados llegaron de inmediato al lugar y pudieron corroborar que se trataba de la joven que buscaban.

Esto se debe a que el pasado domingo, la influencer salió de su casa sin precisar su destino. Las horas pasaron y su familia radicó la denuncia ya que la joven no regresaba por lo que desde entonces se inició una intensa búsqueda que culminó tristemente este miércoles.

La Policía investiga qué fue lo que le ocurrió a Riziki Ilenre y entre las hipótesis que se manejan una se inclina por un posible suicidio, ya que algunos allegados afirman que la influencer sufría bullying, y otra intenta determinar si fue víctima de un ataque en la zona donde hallaron su cuerpo. Sus seguidores no dejan de pedir justicia en las redes sociales.