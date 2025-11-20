¿Juan Gabriel está vivo? 7 pistas que alimentan el misterio alrededor del Divo de Juárez

Si hay una pregunta capaz de robarnos el sueño a todos los mexicanos, es esta: ¿realmente murió Juan Gabriel Aunque su fallecimiento fue confirmado de manera oficial en 2016, las teorías no dan marcha atrás y continúan alimentando la idea de que él sigue vivo y posiblemente oculto. Estas se alimentan gracias a videos, declaraciones ambiguas y “señales” que los fans han convertido en mitología pop.

¿Juan Gabriel está vivo? El misterio que no se apaga

Como sabemos lo interesantes que son estas teorías, aquí reunimos las 7 pistas más populares, las cuales además te explicamos con contexto para entender por qué este misterio sigue tan vivo como sus canciones.

1. Declaraciones de su exrepresentante

Joaquín Muñoz, exrepresentante del Divo y uno de los principales responsables de alimentar el mito, ha insistido durante años en que el cantante está vivo, resguardado y “esperando el momento para reaparecer”. Aunque la familia ha negado estas versiones, sus comentarios siguen alimentando la conversación.

2. El famoso “video del jardín”

En redes circula un clip donde se ve a un hombre mayor, de espaldas, caminando por un jardín y con una apariencia física muy similar a la de Juan Gabriel. La calidad del video es baja, pero suficiente para que millones creyeran que se trata del original.

3. Las supuestas cartas y mensajes

Muñoz afirma haber recibido mensajes escritos por el propio cantante después de 2016. Aunque no hay pruebas verificables, para muchos fans estas supuestas cartas son parte clave del rompecabezas.

4. El “regreso” que nunca llegó

En 2018 se viralizó la idea de que Juan Gabriel reaparecería públicamente el 15 de diciembre de ese año. No ocurrió… pero la expectativa revivió el mito con mucha más fuerza que antes.

5. Fotos que “no cuadran”

Algunas imágenes difundidas tras su muerte han sido señaladas por fans como inconsistencias: ropa distinta, posiciones del cuerpo poco claras, incluso teorías sobre fechas modificadas. Nada comprobable, pero sí lo suficientemente extraño.

6. Su última aparición pública

Parte del misterio nace porque Juanga lucía saludable en su último concierto, incluso horas antes de su muerte. Para muchos, este contraste alimentó dudas sobre el reporte oficial.

7. La CURP aún activa del cantante

Luego de que se difundiera una supuesta foto del Divo de Juárez en París, se descubrió que la CURP del cantante continuaba activa.

La familia ha reiterado que Juan Gabriel falleció en 2016, y no existe evidencia concreta de lo contrario. Con todo esto, ¿crees que siga vivo?

También te puede interesar: Nuevos detalles de la autopsia de Selena Quintanilla revelan la gravedad real de la herida que terminó con su vida