Juan Gabriel le pidió matrimonio a su ahijado, Jas Devael: la revelación que sacude al mundo del espectáculo

No importan cuanto tiempo haya pasado, las polémicas en torno a la vida amorosa de Juan Gabriel, siempre cobran fuerza. A semanas del estreno del documental Puedo, Quiero y Puedo, Juan Antonio Santaella (Jas Devael), cantante español y ahijado del divo de Juárez, hizo una revelación que dejó al público en shock: aseguró que el cantante le pidió matrimonio en 2009, y afirma tener un documento que prueba la propuesta.

Juan Gabriel le pidió matrimonio a su ahijado Jas Devael: esto es lo que realmente pasó

Según contó durante una entrevista, la petición ocurrió durante un viaje a España y ocurrió justo frente a Isabel Pantoja. Lo que no dio fueron los detalles en torno a la naturaleza del documento, pero insiste en que lo conserva y que demuestra la cercanía real que mantuvo con Juan Gabriel.

¿Por qué Jas Devael no aparece en el documental de Juan Gabriel?

La verdad es que la ausencia del cantante en el documental llamó la atención de los fans, pero ahora él mismo decidió explica por qué decidió no participar. Devael expresó que “no estaba dispuesto a formar parte de una versión incompleta de la vida del artista”, pues considera que el proyecto omitió detalles importantes sobre su relación personal.

“Contaron una verdad a medias… yo sé mi verdad y la tengo en mis documentos”, declaró.

Para él, el círculo más cercano del intérprete conocía que su vínculo iba mucho más allá de lo profesional, y al ver que esa parte sería eliminada de la narrativa, optó por retirarse de la producción.

Así comenzó la relación entre Juan Gabriel y Jas Devael

La historia entre ambos inició en 2007, cuando Juan Gabriel escuchó cantar al joven español, que en ese entonces tenía 19 años, durante un concierto en Málaga. El ícono mexicano quedó tan impresionado que decidió apadrinar su carrera.

Desde ese momento y hasta la muerte del Divo, compartieron escenarios, viajes e incluso hogares, pues Juan Gabriel reveló públicamente que ellos “vivieron juntos en varias de sus residencias”. Aunque nunca confirmó como tal un romance, ambos admitieron en algunas entrevistas mantener una relación extremadamente cercana.

También te puede interesar: Caída de Cloudflare: los mejores memes tras la falla que tiró X, Canva, ChatGPT y más