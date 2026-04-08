Kim Shantal reacciona a la detención de El Patrón

Las reacciones continúan su debido proceso tras la detención de Alberto del Río, también conocido como El Patrón. En un encuentro que Kim Shantal tuvo con los medios, estos le cuestionaron de inmediato por la situación que atraviesa el aún luchador profesional mexicano. Ante eso, la influencer se mostró segura de sus palabras pero bastante desconcertada de la situación. Esto dijo sobre su amistad con el nacido en San Luis Potosí.

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¿Kim Shantal va a terminar su relación con Alberto del Río?

Estas dos figuras del medio crearon una relación cercana en tiempos recientes, pero esto puso entre la espada y la pared a Kim, quien enfrentó a los medios para la promoción de su participación en el evento de Supernova. Allí, la creadora de contenido no escondió nada y expresó todo su sentir. "Fíjate que lo acabo de ver ahorita, qué triste, nos da mucha tristeza, yo no lo tenía en ese concepto, creo que es algo que no se puede justificar, él va a obtener lo que merece".

En lo general, Kim Shantal se mostró sorprendida, indicando en todo momento que ella le veía de otra forma al luchador profesional, pues este tuvo un conflicto real y directo con otro hombre como Eleazar Gómez, que también estuvo involucrado en temas de violencia doméstica. Ahora, la situación se volvió demasiado tensa alrededor de los cercanos al Patrón.

"Sí, eso es verdad, a mí me cae mal Eleazar, porque conozco eso de él y, ahora que Patrón está en una situación así, no puedo defenderlo". Indicando también que ojalá pueda encontrar la solución a sus problemas, como puede ser algún tipo de ayuda psicológica.

Kim Shantal reacciona a la detención de Alberto del Río "El Patrón" por presunta agresión física a su esposa.



Video cortesía de Gabo Cuevas ( @gabo_cuevas ) pic.twitter.com/yhgHU9sxfC — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 7, 2026

¿Qué se sabe de Alberto del Río, amigo de Kim Shantal?

La detención del luchador profesional se convirtió en un tema de interés nacional, dado que Alberto del Río es uno de los nombres más importantes dentro de la industria luchística de los últimos años. Incluso recientemente había anunciado la creación de su propia marca de lucha que competiría contra las grandes consagradas en México.

Por el momento solo se sabe sobre su detención por la denuncia impuesta por su esposa, en un ámbito de violencia intrafamiliar. Ahora, lo que se espera es la resolución de las autoridades y lo que pueda pasar con un hombre sumamente popular y de importancia en el mundo del deporte mexicano.