Eleazar Gómez regresará a la música luego de su detención.

Luego de su detención y juicio, Eleazar Gómez quiere retomar su carrera, ¡y comenzará en el ámbito musical! Te contamos los detalles.

Eleazar Gómez regresará a la música.

Recordemos que Eleazar está enfrentando una libertad condicional, después de haber estado detenido por agredir a su exnovia, Tefi Valenzuela. Estuvo cuatro meses tras las rejas, y aunque a Tefi no le gustó la resolución del juez, Eleazar está aprovechando el tiempo, ¡quiere comenzar de nuevo y retomar su carrera de alguna forma!

A través de sus redes sociales, Eleazar anunció que regresa al espectáculo con un proyecto musical llamado “De Cero”. Será lanzado la segunda semana de julio de este año.

Recordemos también que la televisora en donde se encontraba, le cerró las puertas, esto claro, porque no apoyan ningún tipo de violencia. Además, la empresa que lo representaba, Make It Prensa, también se deslindó completamente de Eleazar, ¡y luego de unos días, también su mánager personal dejó de trabajar para él! El mundo se le vino abajo en tan solo unos días, esto como consecuencia de los actos que tuvo.

Hace unas semanas, el actor cumplió con uno de los requisitos para conservar su libertad, pues uno de los acuerdos a los que se había llegado, era que debía pagarle a su exnovia 420,000 pesos mexicanos divididos en tres pagos por reparación de daños. Otras de las condiciones para su libertad, fueron: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales y no acercarse a su víctima.

Tefi decidió donar el dinero que recibió para apoyar a mujeres que han vivido lo mismo, repartirá el monto en varias instituciones.

¿Eleazar podrá retomar de manera normal su carrera musical? Estaremos atentos.

