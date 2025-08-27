“La maldición de Eduardo Palomo”, una teoría que se habría cobrado tres vidas

El mundo de las telenovelas está lleno de mitos y verdades que involucran sobre todo a los principales actores. Así es que ha nacido la leyenda sobre la “maldición de Eduardo Palomo”. La misma ha invadido las redes sociales aunque no tiene sustento real.

¿De qué se trata la maldición de Eduardo Palomo?

La leyenda surgió luego de que el actor Eduardo Palomo falleciera a sus 41 años. Esto fue el 06 de noviembre del 2003. Lo que ocurrió con él fue sorprendente debido a que se desmayó en el restaurante Lala´s en Los Ángeles.

De acuerdo a lo que se supo en cuanto a su muerte, fue un infarto fulminante. La muerte del actor fue repentina por lo que causó mucha consternación en el mundo del espectáculo y no encontraban explicación a tal suceso.

El mito o leyenda, nació pocos después cuando murieron tres actrices que habían compartido papeles protagónicos con él. Los fallecimientos se dieron en las mismas circunstancias.

Las actrices fueron Edith González, Mariana Levy y Lorena Rojas. Sus fallecimientos fueron vinculados con la “maldición de Palomo”, aunque se dieron en momentos y lugares diferentes.

¿Cómo murieron estas actrices?

Como mencionamos anteriormente estas mujeres tenían en común que habían compartido protagónico con Palomo. Las muertes fueron de la siguiente manera:

Mariana Levy

Mariana compartió protagónico en “La pícara soñadora”. Ella murió en el 2005 a los 36 años producto de un paro cardíaco.

Lorena Rojas

Esta actriz fue protagonista junto al actor en “Alcanzar una estrella II”. Ella murió en el 2015 luego de batallar contra el cáncer de seno.

Edith González

La última de esta “lista” es Edith quien compartió protagónico en Corazón Salvaje. La actriz murió en el 2019 luego de combatir un cáncer de ovario.

La leyenda de la maldición de Palomo se ha instalado en las redes sociales por lo que muchos creen que al morir, condenó a sus compañeras.