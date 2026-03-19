Marcela Mistral dijo algo sobre Karely Ruiz que dejó impactados a todos después de Ring Royale

Marcela Mistral fue la ganadora de la pelea estelar de Ring Royale 2026 tras derrotar por decisión a Karely Ruiz, quien mandó un dardo envenenado tras su derrota. Esta victoria le trajo muchas burlas y retractores a la creadora de contenido para adultos, por lo que Mistral salió en su defensa y dijo algo que dejó impactados a todos.

La esposa de Poncho de Nigris utilizó su cuenta de Instagram para pedirle tanto a su fandom como a los usuarios detener las burlas y la agresión contra Ruiz, que se generaron en redes sociales tras perder en la primera edición de Ring Royale, evento del que opinó Julio César Chávez, sobre todo del duelo de Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Mistral pidió detener las burlas y agresiones contra Ruiz.|@musamistral

“Nunca, pero nunca te rindas, porque todo tiene un propósito. Ante el deporte y la competencia, pido que se detengan las manifestaciones de burla y de agresión. Vamos a lo que sigue, vamos a lo que viene; te deseo lo mejor, Karely Ruiz”, fue el mensaje que le dedicó Mistral a su rival junto con una foto de las 2 en redes sociales.

La respuesta de Karely Ruiz a lo que dijo Marcela Mistral

Karely Ruiz no se hizo esperar y respondió al mensaje de Marcela, lo que hizo estallar las redes sociales de buenos comentarios para ambas, como “Admiración y respeto”, “Son unas reinas, felicidades a ambas” y “Bravo a las dos; mi reconocimiento para ambas”; fueron algunas de las respuestas de famosos y famosas.

“Gracias por ver más allá de un momento y por reconocer el esfuerzo, el corazón y todo lo que hay detrás. Me quedo con lo aprendido, con la frente en alto y con más ganas de seguir creciendo”, fue la respuesta de Ruiz al mensaje de Mistral.

Con ello, se da por terminada una rivalidad que comenzó en un programa de televisión y que culminó con una pelea de exhibición de box años después, pues así lo consideró Karely: “Borrón y cuenta nueva, y disculpa por todos esos comentarios hacia tu persona”.