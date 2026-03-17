Karely Ruiz manda DARDO tras perder su pelea vs Marcela Mistral en Ring Royale 2026: “Esto no termina aquí"

Karely Ruiz ya rompió el silencio sobre el resultado de su pelea contra Marcela Mistral, a solo un día de haber perdido contra la regiomontana en el evento Ring Royale 2026. Algunos de sus fans ya se están preguntando si ambas influencers volverán a enfrentarse o si Karely se quedó con ganas de participar en otra pelea.

Por decisión unánime de los jueces y luego de un intenso combate, la esposa de Poncho de Nigris fue la ganadora en su pelea de Ring Royale 2026.

Karely Ruiz dice que "esto no termina aquí", tras perder pelea contra Marcela Mistral en Ring Royale 2026

"Hoy no se ganó la pelea, pero sí se ganó experiencia", escribió la influencer, a manera de comunicado en una historia de Instagram. "Quiero agradecer a todos los que estuvieron apoyándome. Di todo en cada entrenamiento y me subí al ring con el corazón y las ganas de representar bien a los míos".

Karely dio a entender en su mensaje que está dispuesta a volver a enfrentarse en una pelea dentro de un evento como Ring Royale, aunque no especificó si pedirá revancha contra Marcela Mistral. "Esto no termina aquí, seguimos trabajando con más hambre y más disciplina", dijo.

Sin embargo, el tono de su historia de Instagram fue positivo y de agradecimiento. "A veces se gana y a veces se aprende, esta vez toca aprender, corregir y volver más fuerte".

Anteriormente, Karely Ruiz había publicado ya una selfie después de la pelea, donde simplemente escribió: "Perdí". La respuesta que predominó entre sus seguidores fue de apoyo incondicional y elogios tras el combate que entregó.

Qué ha dicho Marcela Mistral tras ganarle a Karely Ruiz en Ring Royale 2026

En cuanto terminó la pelea se viralizaron las palabras de Marcela Mistral: "Es la primera vez que gano algo en mi vida". Después de eso la influencer se ha mantenido sumamente activa en redes sociales, pero principalmente se ha dedicado a repostear historias de sus fans y seres queridos, quienes compartieron momentos del combate, felicitaciones y hasta las cifras de las apuestas que Marcela les hizo ganar.

Marcela Mistral también compartió un encuentro que tuvo con Julio César Chávez, a quien le agradeció por sus consejos. "Pellízquenme porque aún no lo puedo creer", escribió.

