Julio César Chávez habla sobre Alfredo Adame en Ring Royale 2026: “Lo ví muy cansado, le puede pegar un infarto”

El pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año; Ring Royale 2026, en donde se enfrentaron en el ring diversas figuras públicas, una de ellas fue el ganador de La Granja VIP, Alfredo Adame, de quién habló Julio César Chávez, ex boxeador profesional reconocido en el deporte quien dijo que el boxeo no era un juego.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la victoria de Alfredo Adame en Ring Royale 2026?

Luego del triunfo de Alfredo Adame en Ring Royale 2026 tras haberse enfrentado contra Carlos Trejo, el reconocido boxeador Julio César Chávez dijo “Lo ví muy cansado, le puede pegar un infarto” mientras hizo referencia a no tomarse el boxeo como un juego pues mencionó que es un deporte de respeto y de peligro “Uno se sube al ring y no sabe uno cómo se baje y lo están tomando muy a la ligera” pues mencionó que hasta que no pasara un accidente no iban a quedar contentos además de que dijo que los golpes con careta eran peligrosos ya que “los golpes rebotan” y eso provoca coágulos de sangre. Sin embargo mencionó que esperaba que le siguiera yendo muy bien a todos.

Estos comentarios han generado polémica ya que hay usuarios que reconocen las palabras del boxeador, mientras que para otros el deportista “sintió envidia”. Hasta el momento ningún participante de Ring Royale se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre su pérdida en Ring Royale 2026?

En una entrevista el famoso investigador paranormal se pronunció luego de haber perdido la batalla en Ring Royale contra Alfredo Adame “El señor Adame fue definitivamente un caballero que merece todo mi respeto. Subirse a fajar, estar allí arriba, los dos con más de sesenta años, eso no cualquiera” fueron palabras del famoso Cazafantasmas mientras mencionó que incluso él le pidió al referí que detuviera la pelea ya que El Golden Boy no se encontraba bien y Trejo no buscaba dañarlo.

Por otra parte, en otra entrevista Carlos Trejo dijo que a Adame “se le había ido un codazo” lo que merecía un punto de descalificación. Sin embargo mencionó que él no peleaba contra Alfredo Adame sino contra La Comisión de Box y Lucha Libre pues expresó que ponían en riesgo a los luchadores profesionales además de que “eran una verdadera mafia”. Sin embargo, recalcó que no le quitaba ningún mérito a El Golden Boy.

Sin duda alguna esta ha sido una de las batallas más polémicas y esperadas de todo el año, pues el live de la pelea superó los veinte millones de visualizaciones.