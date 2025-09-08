Maribel Guardia reveló dónde descansarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

A más de dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, finalmente, la actriz compartió con la prensa un paso fundamental en su proceso de duelo: el destino final de las cenizas de su querido hijo. La noticia ya conmovió a propios y extraños, quienes han acompañado a la artista en una de las etapas más difíciles de su vida.

Maribel Guardia reveló dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

La noticia la compartió durante una plática que tuvo con los medios tras la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”. Ahí fue cuando Maribel Guardia aprovechó para revelar que ya visitó la iglesia donde quedarán depositadas las cenizas de su hijo Julián. El nicho ya tiene todo listo, cuenta con su lápida lista y en los próximos días se formalizarán los trámites.

“Justo este jueves fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días haré el trámite para depositar las cenizas”, dijo la actriz.

Ella se notaba bastante conmovida y también confesó que guardará para ella, una pequeña parte para tenerlas siempre cerca: “Sacaré unas poquitas para mí, para traerlas aquí”, expresó mientras llevaba la mano al corazón.

Maribel Guardia y su proceso de duelo

Desde la partida de Julián en abril de 2023, la actriz se ha enfrentado a uno de los episodios más duros y difíciles de su vida. Recordemos que el joven cantante falleció a los 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Su muerte sorprendió a todos y Maribel ha hablado abiertamente de su dolor. La actriz ha reconocido que su fe en Dios y el teatro fueron los pilares que le permitieron levantarse.

“Creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano, él te ayuda”, señaló. También admitió que regresar a los escenarios fue algo bastante terapéutico para ella, pues la ayuda a levantarse de la cama todos los días.

La presencia de Julián, siempre con ella

Guardia también le contó a la prensa que en su camerino cuenta con una foto gigante de su hijo; sin embargo, aseguró que, no necesita fotos para recordarlo, pues siente la energía de Julián Figueroa en cada momento.

Con este gesto de amor eterno, Maribel continúa rindiendo homenaje a Julián y fortaleciendo el lazo que ni la muerte pudo romper.

