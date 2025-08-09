Mientras a Ángela y Christian los “funan”, Kenia Os y Peso Pluma conquistan TikTok con este trend

Casi al mismo tiempo que Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan cientos de burlas por un trend que siguieron en TikTok, Kenia Os y Peso Pluma lograron exactamente lo contrario. Un clip que la pareja de cantantes protagonizó en esta red social se ha vuelto viral por la buena química y humor que sus seguidores percibieron.

Este es el trend con el que Kenia Os y Peso Pluma terminaron agarrándose a almohadazos. ¿También ya están entre tus ‘couple goals’?

Ángela Aguilar cuenta cómo vive los escándalos junto a Christian Nodal [VIDEO] La menor de los Aguilar platica a Pati Chapoy cómo fue que conoció a su esposo Christian Nodal y cómo nació el amor entre ellos.

Kenia Os y Peso Pluma enamoran a su fandom con este trend de TikTok. ¡Hasta la actriz Ana Martin se unió!

En su cuenta oficial de TikTok, Kenia Os compartió una divertida dinámica que tuvo con su novio, el cantante Peso Pluma. En el video juegan a decir nombres de animales que comiencen con la letra que un filtro les indica y, quien pierde, recibe un almohadazo.

@keniaos JADJSJAJSJSJSJJDJA una disculpa por mi intelecto estaba pedita ♬ sonido original - KeniaOs

“Una disculpa por mi intelecto, estaba pedita”, escribió la cantante. En el video se les ve muy divertidos y, en uno de los mejores momentos, Kenia no encuentra un animal que comience con “H” por lo que dice “higuana”, lo cual provoca carcajadas de ambos y un almohadazo.

La mayor parte de los comentarios son positivos, haciendo referencia a la buena química que tienen y lo felices que se ven. “Si ellos se separan, ya no creo en el amor”, dice uno de los comentarios.

Incluso figuras públicas como la actriz Ana Martin se divirtieron con el trend; ella escribió “qué bellos” y les dio su ‘like’. Un Tal Fredo también les escribió un mensaje.

Por qué están “funando” a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Con solo un día de diferencia, mientras Kenia Os y Peso Pluma reciben miles de comentarios positivos, Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron que desactivar los comentarios de una publicación que hicieron.

Todo sucedió por un video que compartieron, en el que hacen el “trend de esposos”. En este juego, responden preguntas sobre su vida cotidiana y convivencia, del tipo “¿quién se levanta más temprano?”. Pero, aunque en el clip no dijeron nada polémico, las críticas y burlas predominaron. El ‘hate’ llegó al punto en que Ángela prefirió desactivar la sección de comentarios.