Muere el papá de Toñita de La Academia: “No fuiste el mejor”, escribió la cantante

A través de sus redes sociales oficiales, Toñita dio a conocer el fallecimiento de su padre, Salvador Salazar Chávez. También le dedicó un sincero mensaje y dio información sobre los servicios funerarios para su progenitor.

Hasta el momento no se sabe cuáles fueron las circunstancias de su muerte y qué edad tenía el padre de la intérprete, aunque es bien conocido que se desempeñó durante muchos años como profesor de música.

“No fuiste el mejor”, escribió Toñita a su padre al confirmar su muerte

En su página de Facebook, Antonia Salazar Zamora (nombre completo de la cantante) confirmó la noticia que circulaba sobre el fallecimiento. “Quizás no fuiste el mejor, pero sí el padre que amé tal cual, con defectos y virtudes”, escribió.

En su emotivo mensaje, la exintegrante de La Academia dijo que ya había cantado la canción que su padre le había pedido desde tiempo atrás para cuando partiera. “Con amor, tu hija”, añadió. La publicación también tenía una fotografía donde se ve la mano de Toñita tomando suavemente la mano de su padre.

En su cuenta de Instagram, Toñita dio a conocer los detalles de la velación del cuerpo, la misa y sepultura para Salvador Salazar Chávez. El padre de la cantante fue velado en las afueras de Tantoyuca, Veracruz, la ciudad de donde ella también es originaria.