Muere famosa actriz; la encontró su empleada doméstica

La reconocida actriz Huda Shaarawi murió a los 87 años; su deceso ha generado un fuerte golpe para quienes vieron su crecimiento dentro del mundo de la farándula. Los hechos ocurrieron el 29 de enero, bajo extrañas circunstancias que han sorprendido al público en general.

La noticia le ha dado la vuelta al mundo por la forma en que ocurrieron los hechos. Para que te mantengas informado al respecto, te explicaremos todos los datos que se saben; te van a sorprender.

¿Qué le pasó a Huda Shaarawi?

El 29 de enero de 2026, se anunció oficialmente la muerte de Huda Shaarawy, una reconocida actriz de 87 años. Dentro de la información proporcionada por la policía, se detalla que fue encontrada en el interior de su residencia en Damasco.

En el inesperado anuncio se menciona que su muerte se encuentra bajo “circunstancias violentas”, debido a que en su cuerpo contaba con un golpe en la cabeza. Ante la terrible escena y dichas señales de violencia, las autoridades iniciaron la investigación del homicidio.

La principal sospechosa se trató de la empleada doméstica de la celebridad, quien fue la última en verla aún con vida. Fue atrapada mientras intentaba huir del país; lo sorprendente de la situación es que, al ser interrogada, aceptó haber realizado el crimen.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo principal del crimen, pero se tiene la teoría de que pudo ser un intento de asalto, el cual terminó mal. Por otra parte, se tiene la hipótesis de que todo empezó por una discusión o conflicto.

¿Quién era Huda Shaarawi?

Huda Shaarawi fue una mujer que nació el 28 de octubre de 1938 en Siria, quien se destacó por su larga carrera como actriz. Dentro de los proyectos que la hicieron popular dentro de la farándula fueron Al Arbaji, Born from the flank: Wilada min Alkhasira y The Belle and the Space Conqueror.

Su historia dentro de la actuación se destaca desde 1973, participando en diversas series y películas de su país. Por esa razón su muerte generó un fuerte impacto dentro de los usuarios, quienes llegaron a ver gran parte de su carrera en la televisión.