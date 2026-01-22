Muere la mamá de Eduardo Capetillo: ¿quién era y de qué murió?

En la tarde de hoy se confirmó la noticia de la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, quien era la madre del actor Eduardo Capetillo . La noticia fue dada a conocer en redes sociales.

La mujer era madre de Eduardo Capetillo y de Carlos y Manolo Arruza.

¿Qué le ocurrió a la madre de Eduardo Capetillo?

Como mencionamos fue Heriberto Murrieta quién dio a conocer la información sobre el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide.

" Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo", dice la publicación.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo. pic.twitter.com/HxnrhSrT2Z — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 22, 2026

Por el momento ninguno de los familiares de la mujer ha reaccionado a la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide por lo que se espera que en las próximas horas hagan alguna publicación al respecto.

María del Carmen Vázquez Alcaide tenía 91 años y en los últimos días había trascendido la información de que sufría fuertes infecciones provocadas por la placa que hace seis años le pusieron en la cadera y debido a su avanzada edad no podían operarla.

Debido a la situación riesgosa que era volver a operarla pues solamente la estaban tratando con diversos medicamentos para calmar el malestar.

Fuentes cercanas a Eduardo Capetillo, manifestaron que este último tiempo había sido difícil para él ya que su mamá hacía 20 años vivía con él y su familia en el rancho. Lamentablemente esperaban el peor desenlace.

