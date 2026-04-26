Kim Shantal presume figura de impacto en FOTOS, previo a su pelea en Supernova Génesis 2026

Llegó uno de los días más esperados en la industria del entreteniendo, pues hoy muchas celebridades, incluidos influencers, streamers y creadores de contenido se subirán al ring de Supernova Strikers 2026 para darlo todo y poder llevarse uno de los tan anhelados cinturones. Una de las personalidades que se preparó con todo fue Kim Shantal, quien tuvo que bajar de peso y dejó a todos asombrados al dejar ver su espectacular y trabajada figura durante el pesaje del evento.

El arduo entrenamiento de Kim Shantal y las adversidades previo a Supernova 2026

No hay duda que una de las influencers que más ha dado de qué hablar desde el anuncio de su participación en Supernova Strikers es Kim Shantal, ya que ella comentó que tendría que bajar mucho de peso, debido a que se encontraba saliendo de La Granja VIP, donde no había cuidado mucho su alimentación ni ejercicio.

Kim aprovechó muchas oportunidades para compartir con sus seguidores sus entrenamientos, pero había dejado muy por privado el cambio que se vio en su cuerpo, hasta el día de ayer, que subió al pesaje en bikini rojo, el cual fue totalmente diseñado para ella y dejó a los espectadores impactados al lucir una figura demasiado trabajada y marcada.

¿A qué hora subirá al ring Kim Shantal para su pelea contra Karely Ruíz?

Cuando se anunció que Kim Shantal subiría al ring de Supernova 2026, inicialmente se informó su pelea en contra de Lupita Villalobos; sin embargo, la integrante de "Las Alucines" presentó problemas de salud a una semana de la pelea por lo que tuvo que intervenir otra contrincante.

Hace unos días se informó que Karely Ruíz es la nueva adversaria de Kim Shantal y su pelea se ha convertido en una de las más esperadas, ya que parece que tienen una rivalidad fuera del ring. La pelea de las influencers será esta noche a las 8:00 p.m. y puedes seguir todos los detalles por Azteca UNO.