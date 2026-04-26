ÚLTIMA HORA: Famosa creadora de contenido CANCELA su participación en Supernova 2026 a horas de la pelea
Previo a horas de realizarse en encuentro de boxeo más esperado se ha aununciado la baja de una de las estrellas, lo que ha generado conmoción entre los seguidores.
A hora de realizarse el encuentro de boxeo en el Supoernova Génesis 2026 se ha anunciado a través de un comunicado que una de las participantes ha decidido cancelar su participación durante este encuentro debido a problemas de salud.
De acuerdo con lo informado, la influencer Ari Geli ha decidido bajarse del ring debido a que durante la noche presento complicaciones que le impedirán competir en día de hoy en cindiciones optimas. Asimismo, se detalló que su contrincante Milica sí peleará y durante el evento se anunciará a su rival.
📄 Comunicado Oficial: Ari Geli#SupernovaGenesis pic.twitter.com/INbOZnmprp— Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 26, 2026