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ÚLTIMA HORA: Famosa creadora de contenido CANCELA su participación en Supernova 2026 a horas de la pelea

Previo a horas de realizarse en encuentro de boxeo más esperado se ha aununciado la baja de una de las estrellas, lo que ha generado conmoción entre los seguidores.

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supernova génesis 2026|Crédito: Instagram: @supernovaboxing

Escrito por: Dulce Olvera

A hora de realizarse el encuentro de boxeo en el Supoernova Génesis 2026 se ha anunciado a través de un comunicado que una de las participantes ha decidido cancelar su participación durante este encuentro debido a problemas de salud.

De acuerdo con lo informado, la influencer Ari Geli ha decidido bajarse del ring debido a que durante la noche presento complicaciones que le impedirán competir en día de hoy en cindiciones optimas. Asimismo, se detalló que su contrincante Milica sí peleará y durante el evento se anunciará a su rival.

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