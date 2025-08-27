A los 28 años murió la reconocida influencer Natasha Allen, tras luchar con una enfermedad mortal

El mundo del TikTok, se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de la querida influencer Natasha Allen. La joven de 28 años perdió la vida tras haber pasado 5 años luchando contra una enfermedad mortal.

La familia de Allen, fue quien dio a conocer la triste noticia en las redes sociales, dejando con el corazón destrozado a más de 200 mil seguidores. En el comunicado pedían a sus admiradores que sigan siendo mejores personas como Natasha los invitaba.

Por medio de un comunicado es que se recordó cada una de las cualidades que tenía esta joven antes, durante y después de su fatal enfermedad.

¿De qué murió Natasha Allen?

Natasha Allen murió a la edad de 28 años, luego de luchar contra un sarcoma sinovial en etapa 4, un tipo de cáncer agresivo que le fue diagnosticado en 2020 y del que constantemente hablaba en sus redes sociales.

Si bien la noticia del fallecimiento se viralizó este miércoles, la joven murió el pasado 22 de agosto de 2025. Su familia se despidió con cariño y añadieron que seguirá presente en el corazón de muchos.

En cuanto al sarcoma sinovial es un cáncer en los tejidos blandos, como músculos o ligamentos, que es muy poco común y de crecimiento lento. La enfermedad se caracteriza por no causar dolor ni presentar síntomas.

Natasha Allen, tenía esta enfermedad en etapa VI, dado que el cáncer se había propagado en lugares distantes. Este diagnóstico no era para nada favorable y la influencer terminó perdiendo la vida.

Donaciones para el cáncer de Natasha Allen

La influencer tenía una cuenta en GoFoundMe en la que aceptaba donaciones de sus seguidores para tratar su enfermedad; sin embargo, tras su muerte los familiares dieron a conocer que el dinero recaudado tras su fallecimiento será donado a la ciencia.

De esta manera lo recaudado para Natasha Allen, servirá para la investigación del sarcoma sinovial, aunque parte de lo recaudado también servirá para el servicio fúnebre.