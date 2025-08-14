“Nos extorsionaron”. Christian Nodal confiesa por qué su relación con Ángela Aguilar se hizo pública

Hace poco más de un año, Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron la noticia más sorpresiva de la farándula mexicana: anunciaron su relación formal tras solo semanas de que la ruptura del cantante con Cazzu se hizo pública.

En una entrevista con Adela Micha para su podcast La Saga, Christian Nodal hizo una confesión sobre esa noticia que se apoderó de las redes sociales: el anuncio de su relación con Ángela se dio por un intento de extorsión.

Christian Nodal dice que una revista los intentó extorsionar con el anuncio de su relación

Mientras el cantante platicaba con Adela sobre cómo inició la relación con Pepe Aguilar ya como suegro, reveló que el noviazgo con Ángela se dio a conocer públicamente por un chantaje.

Según Christian, una revista de espectáculos tenía 560 fotos de él con Ángela Aguilar, de una boda espiritual que hicieron en Roma, durante un viaje romántico e impulsivo que tuvieron. “Nos extorsionaron”, dijo el cantante.

Su expublicista, quien estaba llevando la relación con la revista, le recomendó que hicieran pública la relación cuanto antes. “‘Tenemos que aclarar porque va a aclarar alguien más y ya te sabes cómo’. Por lo menos eso me comunicaron a mí”, dijo Christian.

La pareja se encontraba en República Dominicana cuando le dio la noticia a Pepe Aguilar de lo que estaba pasando. Él se encontraba de viaje en Japón con Aneliz Álvarez-Alcalá, su esposa.

El expublicista avisó qué día debían dar la noticia e incluso Ángela tuvo que elegir la fotografía con la que se anunciaría el noviazgo. El cantante define ese momento como “súper triste”.

Apenas un día después del anuncio, la pareja vivió uno de sus primeros momentos virales: cuando Ángela Aguilar salió a cantar con Christian Nodal en el Auditorio Nacional. “Yo la saqué a cantar, porque dije: ‘esto no me lo va a quitar ninguna revista’”.

El intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” dice que el momento de cantar juntos, justo después de ceder ante la presión de hacer pública la relación, fue algo “mágico”. Resalta que en ese entonces todavía no estaban viviendo el ‘hate’ que ahora.

En otro momento de la entrevista, Christian Nodal asegura que el 14 de mayo de 2024 es el día en que empezó a salir con Ángela Aguilar, y el 29 de mayo se casó con ella “de broma”. Según su versión, Cazzu ya sabía de la relación con una figura pública desde el 20 de mayo.