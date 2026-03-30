¿Ya no llena recintos? Pepe Aguilar cancela shows en Estados Unidos por presunta baja venta de boletos y enciende las alarmas

Recientemente, el tour de Pepe Aguilar en Estados Unidos ha encendido las alertas tras reportarse que atraviesa un momento complicado luego de que se confirmara la cancelación de al menos dos conciertos en el país norteamericano debido a la baja venta de boletos.

Según se reveló las fechas programadas para el mes de mayo en Uncasville Connecticut el día 2 y Atlantic City, Nueva Jersey, 9 de mayo, fueron eliminadas sin previo aviso mientras que plataformas de venta notificaron a los compradores sobre la cancelación del evento y los reembolsos de los boletos adquiridos.

Asimismo, reportes muestran que varios de los conciertos restantes presentan baja asistencia pues a pocas semanas de las presentaciones más del 80 por ciento de los asientos aún están liberados, lo que pone en duda la continuidad del tour.

¿Cuáles han sido las polémicas que han rodeado a Pepe Aguilar en los últimos años?

Tras la cancelación de las presentaciones de Pepe Aguilar se han reavivado las controversias que han estado alrededor del cantante en los últimos años, como las criticas en redes sociales sobre el impacto real de sus giras.

Asimismo, internautas han cuestionando el éxito de las giras en Estados Unidos de la familia Aguilar pues aún cuestionan los “sold out” en algunos de los shows, mientras en otras fechas se evidenciaban recintos con baja asistencia.

De igual modo, se suma las críticas constantes hacia su familia, principalmente hacia su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como enfrentamientos con su hijo Emilio Aguilar.

Las veces que Ángela Aguilar también enfrentó cancelaciones de sus conciertos en Estados Unidos

La cancelación de los shows de Pepe Aguilar no sorprenden mucho, ya que también su hija Ángela Aguilar habría atravesado por la misma situación en Estados Unidos, pues varias de sus fechas programadas fueron retiradas de la cartelera provocando cuestionamientos por la venta de boletos y la respuesta del público.

De acuerdo con internautas la baja venta de boletos se habría desencadenado por las polémicas en las que se ha encontrado la menor de la dinastía Aguilar.

Actualmente, la cancelación de conciertos y la presunta baja venta de boletos marcarían un momento clave en la carrera de Pepe Aguilar, quien ahora enfrenta el reto de reconectar con el público.