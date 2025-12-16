Florinda Meza señala que una actriz de El Chavo del 8 hizo algo ilegal con la Chilindrina

Florinda Meza acusó a María Antonieta de las Nieves de robar el personaje de La Chilindrina, que debutó en El Chavo del 8, reavivando no solo la enemistad entre las actrices, sino también el pleito entre la comediante y Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

“Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal. Y la verdad es que ella robó un personaje”, dijo Meza en una entrevista para el medio chileno Only Fama.

Pero eso no es todo. Doña Florinda explicó que, desde la perspectiva de su abogada, María Antonieta habría logrado apropiarse del personaje gracias a un supuesto soborno a un funcionario, quien le habría informado cuándo vencía la licencia para después registrarlo a su nombre.

María Antonieta de las Nieves pudo registrar a ‘La Chilindrina’.|(Instagram @lachilindrina_oficial)

De acuerdo con su versión, cuando “Chespirito” intentó renovar la licencia del personaje, se encontró con que ya estaba registrado a nombre de otra persona.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves sobre el registro del personaje de La Chilindrina?

María Antonieta de las Nieves reveló en una charla con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, que ella acudió a renovar la licencia del nombre del personaje que ha interpretado durante años.

Según contó, estaba por lanzar un disco de su personaje, pero Chespirito se lo impidió. Fue entonces cuando ella misma acudió al Instituto Nacional del Derecho de Autor para registrarlo con el nombre “La Chilis”; sin embargo, ahí le informaron que el nombre disponible era “La Chilindrina”.

“Les dije: ‘Quiero refrescar un personaje, ¿por qué? Porque yo le di vida, yo le puse el vestido, las pecas, los lentes’”, recordó la comediante y actriz. Añadió que le explicaron que, durante más de 15 años, nadie había registrado ese nombre ni el de los otros personajes, por lo que decidió hacerlo para asegurarlo.

Aunque le señalaron que podía registrar todos los personajes, ella optó por hacerlo únicamente con el suyo. “Hubiera sido gandalla de mi parte”, recalcó.

Es así como, hasta el día de hoy, María Antonieta de las Nieves puede usar el personaje de La Chilindrina, a diferencia de Carlos Villagrán, quien no puede utilizar a Quico en sus presentaciones.