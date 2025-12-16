Las 5 recetas más fáciles para preparar romeritos en Navidad

La Navidad mexicana no estaría completa sin los sabores tradicionales que llenan la mesa durante esa esa noche y la receta más conocida entre las familias son los famosos romeritos en mole con camarón pero si quieres innovar ese sabor , aquí te dejamos 5 recetas fáciles, con ingredientes que están a tu alcance, sencillas y distintas para preparar romeritos.

1.- Remoritos clásicos (azúcar y canela)

Ingredientes:



2 tazas de masa de maíz

½ taza de manteca vegetal o manteca de cerdo

¼ de taza de azúcar

1 pizca de sal

Aceite para freír

Azúcar y canela al gusto para espolvorear

Preparación: Mezcla la masa con la manteca, el azúcar y la sal hasta obtener una textura suave y manejable. Forma pequeños discos o bolitas alargadas. Fríe en aceite caliente hasta que estén dorados. Escúrrelos y espolvorea con azúcar y canela. Son ideales para acompañar café o chocolate caliente.

2.- Remoritos rellenos de queso

Ingredientes:



2 tazas de masa de maíz

½ taza de manteca

1 pizca de sal

Queso fresco o queso Oaxaca en cubos

Aceite para freír

Preparación: Amasa la masa con la manteca y la sal. Toma una porción, aplánala, coloca un trozo de queso al centro y cierra bien. Fríe en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Se sirven calientes para disfrutar el queso derretido.

3.- Remoritos rellenos de frijol

Ingredientes:



2 tazas de masa de maíz

½ taza de manteca

1 pizca de sal

1 taza de frijoles refritos espesos

Aceite para freír

Preparación: Mezcla la masa con la manteca y la sal. Forma discos, agrega una cucharada de frijoles al centro y cierra. Fríe hasta que queden bien dorados. Son una excelente opción como entrada o botana navideña.

4.- Remoritos rellenos de cajeta o chocolate

Ingredientes:



2 tazas de masa de maíz

½ taza de manteca

¼ de taza de azúcar

Cajeta o chocolate en trozos

Aceite para freír

Preparación: Amasa la masa con la manteca y el azúcar. Coloca un poco de cajeta o chocolate en el centro de cada remorito, sella bien y fríe a fuego medio. Al partirlos, el relleno queda derretido y perfecto para los amantes de lo dulce.

5.- Remoritos horneados

Ingredientes:



2 tazas de masa de maíz

¼ de taza de manteca o mantequilla

2 cucharadas de azúcar (opcional)

1 pizca de sal

Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta integrar. Forma los remoritos y colócalos en una charola engrasada. Hornea a 180 °C durante 20–25 minutos o hasta que estén dorados. Al salir, puedes espolvorear azúcar y canela.