Esta fue la reacción de la hija mayor de Alicia Villarreal, tras enterarse de su nueva relación

Alicia Villarreal ha sido noticia estos últimos días, no solo por la separación con Cruz Martínez, también porque dio a entender a sus seguidores que le ha dado una nueva oportunidad al amor. El nuevo novio sería Cibad Hernández.

La cantante había subido una foto de la mano con este hombre y la imagen iba acompañada de un mensaje que dejaba en claro el romance. Por lo que recibió el apoyo de sus fans.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” manifestó sentirse muy feliz de su nueva relación. Además, dijo que lleva tiempo saliendo con el influencer y que ya no se quiere esconder más.

Esto dijo su hija, Melenie Carmona, sobre su relación

Después de que Alicia Villarreal diera a conocer que tiene nuevo novio, su hija mayor, Melenie Carmona, compartió una historia que generó especulaciones sobre si la misma iba destinada a su mamá.

La joven pidió no estresarse por cosas que están fuera de su control, recibiendo muestras de apoyo por parte de sus seguidores."Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”, escribió.

Melenie Carmona ha subido varios videos promocionando su canal de YouTube. Sin embargo, por el momento no ha dado una declaración oficial sobre la nueva relación sentimental de su mamá.

¿Quiénes son los ex de Alicia Villarreal?

Hace pocas semanas, Alicia confirmó el divorcio con el productor musical, Cruz Martínez, con quien tuvo dos hijos. Anteriormente, estuvo casada con el actor Arturo Carmona, dando vida a su hija mayor, Melenie Carmona.