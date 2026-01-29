Así reaccionó el payasito ‘Chuponcito’ al enterarse de la versión de su muerte

El payasito ‘Chuponcito’ es ampliamente conocido en el mundo de la farándula y la comedia mexicana, que con su humor único y voz tierna ha logrado conseguir el cariño de sus fans, quienes lo siguen en sus redes sociales.

Sin embargo, hace un par de días asustó a sus seguidores al darse a conocer su supuesto fallecimiento; al final se trató de una pequeña confusión. Ahora el comediante, al enterarse de su muerte, dejó una reacción sobre los hechos.

¿Qué le pasó a Chuponcito?

Recordemos que la controversia comenzó cuando en las redes sociales se difundió la noticia sobre la supuesta muerte del payasito ‘Chuponcito’, donde se explicaba que los hechos habían ocurrido el 25 de enero.

Sin embargo, todo se trató de una confusión, puesto que un payaso similar a la reconocida celebridad había fallecido en el interior de su hogar después de ser víctima de un ataque con armas de fuego y de incendiarse la vivienda, pero no tienen ningún tipo de relación entre ellos.

Mientras tanto, el auténtico comediante, al enterarse de su muerte, aprovechó el momento para dejar un tierno y gracioso video, en el que pudo calmar a todos sus seguidores. En el texto de las imágenes colocó el mensaje de “Excelente lunes, chavitos”; en el video vemos que el comediante dice lo siguiente: “Un día eres feliz y al otro es lunes”.

¿Qué edad tiene Chuponcito?

Alberto Flores, mejor conocido como el payasito ‘Chuponcito’, nació en 1969, por lo que en el 2026 va a cumplir los 57 años. Es un comediante que inició su carrera en Nezahualcóyotl, quien con su humor y estilo logró posicionarse en la farándula, saliendo en importantes programas de televisión.

Al día de hoy y con ayuda de las redes sociales, se ha logrado mantener en la farándula. Ahora que ya se aclaró toda la situación y que el mismo comediante mostró su reacción al enterarse de su muerte (noticia falsa), todos sus fans se pueden mantener tranquilos al saber que se encuentra sano y salvo.