Exhiben detalles del asesinato del payasito “Tuki Tuki”

El mundo del entretenimiento comenzó con una noticia devastadora debido a que el payaso Tuki Tuki, fue asesinado en Perú tras ser contratado para brindar un show. Todo fue una emboscada ya que al llegar al lugar de la supuesta fiesta se encontró con un grupo de sicarios que lo atacaron a balazos.

Debido a su fallecimiento de manera violenta es que su familia se encuentra exigiendo justicia y revelan detalles sobre los últimos momentos del comediante ya que habría sido víctima de extorsiones hace semanas atrás.

¿Qué datos tiene la familia del payaso Tuki Tuki?

"Hace dos años le habían puesto una granada en la puerta de su casa. Se fue para que se calmaran las cosas y luego que volvió, hace dos meses, quisieron extorsionarlo con 50 mil soles", manifestó la tía de Rogers Gallegos Rodríguez, que era el nombre real de Tuki Tuki.

A esto la mujer agregó, "Mi sobrino no cedió. Por qué darle pie a la delincuencia, es acostumbrarle a la delincuencia. Mi sobrino no hacía caso".

Por el momento los únicos datos que se tienen es que una mujer fue quien fingió contratarlo. De esta manera se sabe que lo contrataron para dar un show y no había nada en ese lugar, sino que lo estaban esperando para asesinarlo.

El payaso fue engañado.|X

La familia cree que en su celular debes figurar quién es la mujer y de dónde viene ese adelanto que recibió, por eso les piden a las autoridades que sigan buscando pistas.

La consternación no termina dado que su muerte se dio días antes del cumpleaños de su pequeña hija de 5 años.

De acuerdo a lo que manifiesta el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, van a hallar al autor intelectual del homicidio. Es por esto que el celular es una pieza clave para construir y fortalecer la hipótesis.

La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando el asesinato y tienen como principal hipótesis que se trata de un ajuste de cuentas o un caso de extorsión contra el payaso Tuki Tuki. Sin embargo, no se descarta que haya sido un ataque a causa de una competencia desleal.