Actriz Michelle González impacta al revelar que fue víctima de abuso

La vida de los famosos no siempre es color de rosas y, en muchos casos, posee matices muy impactantes. Un claro ejemplo de ello es lo que poco a poco viene revelando la actriz Michelle González quien fue víctima de abuso.

No es la primera vez que una figura pública rompe el silencio con un tema tan delicado a nivel personal. En el caso de Michelle González, ya se ha referido al tema en otra oportunidad pero recientemente ofreció mayores detalles aunque sin nombrar a quien atentó contra ella.

¿Michelle González fue víctima de abuso?

Michelle González ha sabido ganarse el cariño de una gran cantidad de seguidores que acompañan los proyectos en los cuales se embarca. Es ante ellos que poco a poco va ofreciendo detalles sobre una situación de vida que le tocó afrontar y de la cual, afirma, ya está lista para hablar.

“Me siento lista para hablar de este tema. No es algo nuevo”, remarcó la actriz en relación a que ya ha hablado sobre el abuso que sufrió. Sin embargo, Michelle González precisa que por ahora no ahondará más en el tema ya que su principal objetivo es crear conciencia porque “esa experiencia tienen un mensaje. Estoy siendo muy intencional y de la misma manera quiero ser intencional con cómo voy a compartir eso, porque hay muchos detalles que son importantes decir”.

¿Quién abusó a Michelle González?

En un reciente contacto con los medios de comunicación, la actriz afirmó que se trata de una historia larga y quien abusó de ella “es una persona tan poderosa” por lo que ha decidido no nombrarla. “Sería desgastante porque no estoy buscando dinero. No lo voy a mencionar porque entonces se va a tratar sobre él”, manifestó Michelle González.

Los detalles que poco a poco la actriz va soltando permitieron saber que se trata de una historia compleja porque “era una persona muy cercana, con la que yo conviví muchísimo tiempo con sus hijos, con su pareja”. Finalmente, Michelle González impactó aún más con su relato al afirmar que “se vuelve muy complejo porque la pareja de él está involucrada”.