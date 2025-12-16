Los mejores momentos de La Bea: De espantapájaros a raparse la cabeza en La Granja VIP

La Granja VIP ha sido uno de los programas más sonados del 2025 y no solo por su formato, si no por las personalidades que se adentraron a la aventura del un reality 24/7, donde todo se queda plasmado en grabaciones. La Bea conquistó a la audiencia desde la primera semana con su actitud y energia resplandeciente, llegando así, hasta la semana 10 del programa. Es por eso que hoy recordamos los mejores momentos de La Bea en La Granja VIP .

La entrada de La Bea a La Granja VIP como un espantapajaros

Uno de los momentos más especiales de la primera Gala de La Granja VIP fue cuando se presentaron a todos los talentos que entraban al programa; sin embargo, había muchos que no habían sido revelados previamente, como es el caso de La Bea. La standupera hizo una entrada triunfal nada más y nada menos que vestida de un espantapájaros y fue hasta que se quitó el disfraz cuando sus compañeros y el público se dieron cuenta de quién era ella. ¡Gran sorpresa!

La Bea cuenta cómo fue su difícil infancia

La Granja VIP se ha llenado de momentos alegres, pero también nostálgicos, y uno de los que más ha quedado marcado en esta temporada es cuando La Bea abrió su corazón y en el entrevistadero reveló que tuvo una infancia complicada, ya que los niños de la escuela no querían juntarse con ella. La Bea pensó que pagándole a los niños, podría tener un círculo cercano, por lo que tomó dinero del negocio de sus padres, quienes tiempo después se dieron cuenta de lo que sucedía y le dieron un severo regaño.

El show privado de standup de La Bea para los granjeros

¡Se lució! La Bea tuvo una participación especial en una Gala de domingo para crear un show de standup donde habló sobre La Granja VIP. Ella tomó sus mejores experiencias dentro del reality y las personalidades de sus compañeros granjeros para crear un show muy acorde a la ocasión. La producción arregló todo para que el lugar estuviera preparado y La Bea subiera a la tarima, así fue el momento:

La Bea se convirtió en Capataz de La Granja VIP

La Bea pasó por todos los puestos en La Granja VIP y estamos seguros de que uno de sus favoritos fue cuando ganó el juego por el Capataz en la semana 3 del reality. La competencia para el puesto se llevó a cabo entre Alberto del Río, César Doroteo, Jawy Méndez y La Bea, quienes tuvieron que enfrentarse en una dinámica, en la cual La Bea fue la ganadora y, aunque tuvo varios beneficios, fue una semana complicada, ya que la Capataz sintió que todos se resistían a su liderazgo.

¡La Bea se rapó la cabeza y cumplió su palabra!

Fue hace poco más de una semana cuando La Bea estaba en la placa de nominados y habló frente a las cámaras para pedir apoyo a todos sus seguidores y prometió que si se quedaba una semana más dentro de La Granja VIP, se iba a rapar. La Bea es de palabra, así que logró continuar en la competencia y no dudó ni un segundo en cumplir su prometido y se rapó la mitad de la cabeza.