Las 2 playas de Oaxaca donde es más probable que te salgan cocodrilos, según la IA

Las playas de Oaxaca destacan por su belleza natural y su abundante vida silvestre; sin embargo, en algunos puntos esta riqueza también implica ciertos riesgos. Gracias al análisis de una plataforma de inteligencia artificial (IA) sobre registros ambientales y reportes de avistamientos, se identificaron dos playas donde es más probable encontrar cocodrilos, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua dulce, por lo que conviene extremar precauciones al visitarlas.

Según la herramienta digital ChatGPT, actualmente dos zonas costeras del estado pueden verse afectadas por la presencia de estos reptiles, que son:



Playa La Ventanilla (Santa María Tonameca): esta playa es famosa por su laguna de manglares donde habitan muchos cocodrilos, y son comunes los avistamientos cercanos al mar cuando el nivel del agua conecta la laguna con la playa, especialmente tras lluvias o desbordamientos.

esta playa es famosa por su laguna de manglares donde habitan muchos cocodrilos, y son comunes los avistamientos cercanos al mar cuando el nivel del agua conecta la laguna con la playa, especialmente tras lluvias o desbordamientos. Boca Barra / zonas cercanas a Puerto Escondido: en las áreas entre Bahía Principal y Marinero Beach, así como en Boca Barra al sur de Puerto Escondido, se han reportado cocodrilos en el agua cerca de la orilla. Locales han creado incluso zonas de “no paso” para permitir que los reptiles vuelvan a zonas más seguras.

¿Por qué pueden verse cocodrilos en estas zonas de Oaxaca?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, los cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) habitan naturalmente en lagunas, esteros y zonas de agua dulce cerca de la costa. Cuando hay desbordamientos por lluvias o huracanes, estos animales a veces son arrastrados hacia playas cercanas, aumentando la probabilidad de avistamientos.

¿Qué sucede si te encuentras con un cocodrilo?

Tener un encuentro con un cocodrilo puede ser una situación peligrosa si no se actúa correctamente. Estos reptiles suelen evitar el contacto humano, pero pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados o si alguien invade su territorio. Por tal motivo, especialistas del sitio Quora mencionaron que es fundamental mantener la calma, guardar distancia y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir cualquier riesgo.

Entre los consejos, mencionaron que debes:

