¿Su relación terminó? Kunno revela llorando que su novia lo cortó por un video

Kunno en los últimos días ha sorprendido a todos, al presumir en redes sociales que ya inició una nueva relación con Mariana Casanova, otra influencer reconocida. Desde que se anunció dicho romance, a varios dejó boquiabiertas, considerando que el creador de contenido ya había explicado públicamente que era gay.

Sin embargo, tras la noticia inesperada, en redes sociales, se ha difundido el rumor de que su novia lo cortó, dando fin al romance más viral. A continuación, aclararemos todos los hechos al respecto, conocerás todos los recientes detalles.

¿Terminó la nueva relación de Kunno?

En la sección de “Para ti”, a muchos usuarios les llegó un video donde vemos a Kunno, con los ojos rojos e hinchados, acompañado del mensaje que dice “me cortó mi novia”, provocando un sinfín de reacciones por parte de los usuarios que veían las imágenes.

Dejando en claro que el romance del joven influencer había llegado a su fin, logrando un total de 426 mil “me gusta”, y más de mil comentarios. Haciéndonos pensar que el rumor de que su novia lo cortó era real, pero no es así.

Puesto que dicho video, se subió hace mucho tiempo, previamente a que subiera imágenes donde lo vemos acompañado de su nueva novia. La fecha de publicación, se realizó el 24 de agosto, cuando el primer video con Casanova se publicó el 16 de septiembre.

¿Qué sexualidad es Kunno?

En el 2021, Kunno se había declarado que era pansexual, orientación que se destaca por sentir atracción a personas de otros géneros o sexos. Sin embargo, fue una noticia que al final se encargó de aclarar, puesto que fue una broma que realizó en el “Día de los inocentes”.

Aunque en un inicio se había pronunciado como gay, hay seguidores que mencionan que el influencer ya había explicado que la única mujer que lo hacía dudar y con quien se atrevería a tener una relación seria con Mariana Casanova.

Hasta ahora, el rumor de que su novia lo cortó es falso, ya que el video más reciente que compartió con su pareja fue el 20 de septiembre, donde los vemos muy juntos disfrutando de un paseo en Disney mientras observan a animales de la selva.