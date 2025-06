Kunno confiesa si es team Belinda o Ángela Aguilar

Kunno le hizo frente a las críticas que ha recibido por sumarse al trend de “Heterocromía” de Belinda, sin importarle que es amiguísimo de Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Kunno?

En charla con Venga La Alegría, el influencer Kunno reveló que “yo tengo una amistad con cada una de ellas, yo me llevó super bien con Beli, estoy super feliz de que literal la está rompiendo con su álbum, o sea, me encanta, cuando vi el TikTok que subió de Loro Pi…, o sea, es increíble. Para mí ella es una persona que admiro”.

“Ángela también ha sido una persona que me ha apoyado en aspecto de mi vida en donde realmente no sabía ni yo que necesitaba un apoyo. Si entre ellas no hay ningún conflicto, yo no tengo tampoco porque estar ahí”, agregó Kunno.

¿Cómo reaccionó al enterarse que Belinda repostéo un video donde un usuario se burló de Ángela Aguilar?

“Amigas eso está muy fuerte, yo creo que es alguien del equipo, no creo que haya sido ella directamente. Se le chispoteó, se le chispoteó. Ay no, qué fuerte, a mí también se me ha chispoteado de repente al darle like a ciertas cosas”, recalcó Kunno.

¿Qué opina de los memes de los que ha sido partícipe? Con el mismo sentido del humor, Kunno opinó de los memes y videos creados con Inteligencia Artificial que lo han involucrado a él, a Ángela y a Christian Nodal.

“Nos reímos tanto, por ejemplo, ahorita por el póster de “Mentiras” que sacaron, ay no. Me tocaba ser Lupita, sí, la secretaria amigas”, finalizó.