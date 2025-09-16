Tito Double P preocupa a fans por cambio de voz; acusan supuesto uso de esteroides

El cantante Tito Double P, quien ha alcanzado el estrellado gracias a los corridos tumbados, ha sido duramente criticado debido al desempeño que ha tenido en sus últimas presentaciones, pues sus fans argumentan que su tono de voz no es el mismo al que los tiene acostumbrados, hecho que han relacionado con su cambio físico.

A través de redes sociales, se viralizó una de sus recientes presentaciones en la que invitó a Gabito Ballesteros a interpretar el tema ‘Perlas negras’ debido a que la voz del primero se escuchaba fuera de tono, incluso, el canto no seguía el ritmo de la canción. Ante ello, los fans responsabilizaron al uso de esteroides por parte del oriundo de Nayarit, argumentando que su cambio físico se dio de manera espontánea.

Tito Double P documentó, hasta hace unas semanas, su cambió físico por medio de su cuenta de Instagram, sin embargo, las fotos en donde se le veía un poco subido de peso dejaron de estar presentes en su feed. Actualmente sólo están disponibles las capturas en las que se muestra fornido. Pese a ello, el proceso de renovación de imagen del cantante se puede encontrar en el perfil de TikTok de quien sería su entrenador físico, el también influencer Beto Sierra.

Así fueron los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes

Pese los dimes y diretes en redes sociales, el cantante triunfó en sus presentaciones del pasado 13 y 14 de febrero en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en donde interpretó temas como “El Lokeron”, “Maravilla”, “Belanova” y “Mr internacional”, por mencionar algunos.

En la segunda fecha, Tito Double P lanzó más billetes personalizados al público mientras cantaba Dembow bélico. Después apareció el dominicano Lomiiel, que aportó un toque tropical con Báilalo Rocky y Ay Lupita. También se sumó Adelaido “Payo” Solís, vocalista de Grupo Frontera, para interpretar juntos Ay mamá, canción que da título a la gira.

