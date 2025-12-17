El último mensaje que compartió la influencer Aline Cristina Dalmolin antes de morir

Las redes sociales y medios de comunicación internacionales no salen del asombro tras conocerse la trágica muerte de Aline Cristina Dalmolin . La influencer de origen brasileña tenía 41 años de edad y su último mensaje resuena entre sus seguidores.

No es la primera vez que la muerte alcanza de manera trágica a alguna personalidad del mundo de las redes sociales. En esta oportunidad, un accidente de tránsito le costó la vida a Aline Cristina Dalmolin por lo que sus familiares, seguidores y colegas la despiden con profundo pesar.

¿Cómo murió Aline Cristina Dalmolin?

La muerte de Aline Cristina Dalmolin se produjo en la madrugada de este lunes 15 de diciembre en una autopista de la ciudad de Balneário Camboriú, en el sur de Brasil. La creadora de contenido viajaba como acompañante de su amiga Gisele Forneroli en un automóvil Porsche.

Por razones que se intentan establecer, la conductora hizo una mala maniobra y el vehículo terminó impactando fuertemente contra un poste de electricidad. Aline Cristina Dalmolin murió a causa de las graves heridas sufridas mientras su amiga fue hallada en otro lugar, en estado de ebriedad, ya que había huido de la escena.

¿Cuál fue el último mensaje de Aline Cristina Dalmolin?

La investigación por la muerte de Aline Cristina Dalmolin sigue su rumbo para determinar las mecánicas del siniestro fatal, mientras Gisele Forneroli fue imputada por homicidio culposo y tuvo que pagar una fianza de más de 5 mil dólares para salir en libertad.

Mientras, en las redes sociales se multiplican los mensajes de los seguidores que despiden con dolor a la influencer brasileña. En este marco, muchos recuerdan su última publicación que fue realizada horas antes del fatal desenlace.

"Cuidarme es el mayor acto de amor" y "La libertad no es algo que yo niegue", fueron las frases que Aline Cristina Dalmolin había compartido en una historia en su cuenta de Instagram.