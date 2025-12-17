Muere influencer en impactante accidente vial

El mundo de las redes sociales vuelve a ser impactado por una muerte trágica. En esta oportunidad fue la influencer Aline Cristina Dalmolin quien perdió la vida al protagonizar un siniestro vial en su Brasil natal.

No es la primera muerte trágica que se confirma en el 2025 en relación a creadores de contenido. Este año han sido muchos los influencers que han perdido la vida sorpresivamente, algunos de ellos cumpliendo retos virales.

¿Qué le sucedió a Aline Cristina Dalmolin?

De acuerdo con lo informado por medios brasileños, Aline Cristina Dalmolin viajaba como acompañante en un automóvil Porche que era conducido por una amiga que fue identificada como Gisele Forneroli, de 57 años.

Por razones que se investigan, el rodado impactó a gran velocidad contra un poste de electricidad en la ciudad de Balneário Camboriú. A raíz del impacto, la influencer sufrió traumatismo craneoencefálico severo y la amputación de uno de sus brazos, graves heridas que, pese a los esfuerzos médicos, provocaron su muerte camino al hospital.

¿Qué pasó tras el accidente?

Las autoridades que llegaron al lugar del accidente solo hallaron a Aline Cristina Dalmolin dentro del vehículo ya que la conductora había huido. Minutos después, lograron encontrarla en la ribera del río Camboriú en donde constataron que se encontraba alcoholizada por lo que fue imputada por homicidio culposo.

En las redes sociales abundan las fotografías de Aline Cristina Dalmolin y los mensajes de despedida se multiplican. La influencer de 41 años de edad era muy famosa en el rubro empresarial y compartía contenido relacionado con posicionamiento de marcas, liderazgo y mentorías, por lo que su inesperada partida ha sido de gran impacto.