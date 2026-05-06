“Casi no la cuento": La novia de Cristian Castro, Victoria Kühne comparte su delicado diagnóstico, este es su estado de salud

Este miércoles Victoria Kühne compartió una fotografía en sus redes sociales el delicado momento por el que pasa, donde la regiomontana aseguró que “casi no la cuenta”, dejando sorprendido a los miles de seguidores que acumula en redes sociales.

La nueva novia de Cristian Castro compartió a través de su cuenta de Instagram que tras haber estado trabajando en el estudio sufrió de problemas de salud mientras se encontraba terminando de grabar unas voces en el estudio en Los Ángeles, California, dejando en duda a sus fans.

¿Qué le pasó a Victoria Kühne?

La productora de 39 años compartió en sus redes sociales que padeció de apendicitis tras haber llegado de Los Ángeles, emergencia por la que habría recibido atención médica de urgencia debido a las complicaciones que esta puede causar.

En el mismo post, Kuhne compartió lo siguiente:

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento… apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio 🏥 jaja.

Bye bye appendix… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo.”

Entre momentos de incertidumbre, la también ganadora de un Grammy se tomó un momento para agradecer a su familia y al cuerpo médico que la atendió siendo que ahora se encuentra estable.

“Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate y gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”, finalizó Victoria.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Victoria Kühne y Cristian Castro?

De acuerdo con los primeros reportes, ambos habrían hecho oficial su romance a finales del mes de abril luego de que se les captó en un romántico paseo por Nueva York, lo que en seguida escaló más.

Por ahora la pareja ha mantenido bajo perfil, e incluso se ha mostrado discretos en cuanto a demás muestras de amor a través de redes sociales.

