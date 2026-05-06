Los 5 mejores zapatos que puedes llevar al concierto de BTS en la CDMX; estarás cómoda y podrás saltar toda la noche sin cansarte

Si estás contando los días para ver a BTS en el Estadio GNP en una de sus tres presentaciones que darán en la Ciudad de México y aún te estás cuestionando qué outfit llevar, déjanos decirte que antes de pensar en qué usar debes asegurarte en que debes utilizar unos zapatos cómodos, pues el concierto apunta a que será un gran show lleno de adrenalina y debes descartar cansarte inmediatamente.

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Recuerda que en este tipo de eventos por más que tenga un asiento asignado los saltos y hasta que uno que otro paso de baile nunca faltarán, por eso debes de elegir perfectamente qué zapato debes utilizar, pues esta decisión puede marcar una gran diferencia entre disfrutar cada canción o terminar con dolor de pies.

A continuación te presentamos 5 ideas de zapatos que puedes utilizar en los conciertos de BTS que ofrecerán los días 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México. Estas opciones son ideales por si tienes que correr, aguantar inmensas filas, realizar traslados y si no piensas contenerte en realizar varios saltos.



Sneakers:

Los clásicos tenis deportivos son la opción más segura para vivir una experiencia cómoda, pues su diversa gama de modelos y estilos puedes buscar aquellos que tienen suela acolchada y tecnología de absorción de impacto que ayudan a reducir el cansancio.

Tenis de plataforma:

Si quiere un poco de altura y comodidad elige unos tenis de plataforma ya que son ligeras, además de que aportan estilo y estabilidad sin ser pesadas, además, son perfectas para combinar con cualquier outfits inspirados en el estilo del grupo

botas cortas:

Las botas al tobillo con tacón bajo o hasta planas son la mejor opción si quieres lucir con estilo, también aportan soporte adicional y protección en espacios concurridos. Son una excelente opción si buscas un look más edgy sin perder confort.

|Pexels Tenis sin agujetas o Slip-ons:

Este estilo de zapatos permiten moverte con facilidad, son ideales si buscas rapidez y ligereza, además, evita a que tengas molestias con las agujetas.

Usa los zapatos minimalistas tipo ballet.|(ESPECIAL/Pinterest) Tenis tipo running:

Este estilo de tenis que están diseñados para alto rendimiento te brindará máxima comodidad y soporte. Son perfectos si sabes que no vas a dejar de brincar en todo el show. Los tenis runner retro minimalistas.|(ESPECIAL/Pinterest)