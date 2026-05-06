Aseguran que la suegra de Carolina Flores no sabía dónde vivía la pareja

Cada vez que se recuerda la forma tan grotesca en la que Carolina Flores murió, surgen dudas alrededor de lo ocurrido y ante la falta de informes sobre la investigación, la prensa es la que filtra datos como los dichos por la madre de la ex reina de belleza. Se indica que la suegra no sabía el lugar donde vivía la pareja. ¿Entonces cómo llegó?

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¿Cómo llegó la suegra de Carolina Flores hasta su casa?

En una nueva entrevista concedida por la madre de Carolina Flores, soltó varios detalles de la relación que existía en general dentro de la familia. Y evidentemente hablaron de Érika N y los problemas que habían relacionados a la relación suegra y nuera. Y uno de los grandes detalles es que la suegra de la ex reina de belleza no sabía dónde vivía la pareja.

Alejandro y Caro llevaban solamente 4 meses de llegar a la Ciudad de México, por eso cuando la señora Reyna Gómez supo que Érika había llegado hasta el hogar de su hija, quedó hasta cierto punto alarmada. Y lamentablemente ese viaje llevaba un propósito… asesinar a la que en sus palabras le quitó a su hijo.

En esta charla recientemente otorgada por la madre de Caro, también especificó que ante la sorpresa del hallazgo de la casa por parte de la hoy presunta asesina… se preocupó cuando nadie le contestó durante varias horas. Esto hasta que Alejandro le contestó, comenzó a llorar y le dijo que Carolina Flores fue asesinada por Érika gracias a múltiples balazos efectuados sobre el cuerpo de la ex modelo.

#carolinaflores #suegratoxica ♬ original sound - Psicóloga Marlen @psicmarlenayala Replying to @Psicóloga Marlen "Tu eres mi familia, ella no" Es un reflejo tan cruel y directo de la visión de la señora que cometió tan terrible delito. Y es que ¿Qué pasa cuando vemos a los hijos como una propiedad y no como seres independientes? Esta es una distorsión nada saludable y que no solo les afecta a ellos, pero también a ti como madre y a terceros. El video completo está en mi perfil. #psicóloga

¿Por qué Carolina Flores y Erika N no se llevaban bien?

Según las palabras de la señora Reyna Gómez, Carolina puso límites al momento de criar a su bebé, situación que no le cayó bien a Érika. Alejandro y la víctima de feminicidio decidieron criar a la bebé sin intervención de ninguna familia, lo que dinamitó la ya tensa relación entre ambas. Reyna asegura que la madre de Alejandro se la pasaba haciéndola sentir mal, criticándola por la forma de cuidar al bebé.