Violinista de Christian Nodal dedica polémico video a Ángela Aguilar

Christian Nodal e s tendencia nuevamente en las redes sociales, debido a que está vinculado nuevamente a una supuesta infidelidad. En este caso lo vinculan con su violinista por lo que los usuarios utilizan la frase “fan de su relación”, que hizo popular Ángela Aguilar.

Fue en la red social TikTok, donde se viralizó un video en el que se ve a Nodal interactuando con Aguilar mientras que sus violinistas intercambian miradas que fueron interpretadas por los usuarios como una especie de complicidad.

Estas teorías de infidelidad han tomado más fuerza debido a la difusión de videos en el que se ve a Christian Nodal interactuando mucho con Esmeralda Camacho quien es la violinista que forma parte de la banda que lo acompaña en su gira Pa’l Cora Tour.

¿Por qué relacionan a Christian Nodal con su violinista?

Ha pasado más de un año y medio de la polémica separación de Cazzu ya que inmediatamente se llevó a cabo la boda civil con Ángela Aguilar, por lo que los fanáticos de la trapera argentina aguardan por el karma.

Si bien el cantante mexicano ha confirmado públicamente que su relación con Aguilar inició luego de terminar con Cazzu, la argentina negó totalmente esto ya que ha alimentado la versión que vivió en un triángulo amoroso.

Nodal tampoco ha colaborado con su narrativa, debido a que en agosto estuvo en una entrevista con Adela Micha, e insinuó que la fidelidad no es una cualidad que lo defina: ”Nací con un problema más cabrón que ser mujeriego, nací con el alma enamorada, es mi mayor virtud y mi mayor defecto".

Desde entonces, ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres, como la cantante Estevie y la modelo Paula Machado.

Ahora el cantante es vinculado con Esmeralda Camacho, quien es su violinista. En TikTok los usuarios manifiestan que hay una relación muy cercana que ambos expresan en el escenario podría sugerir una conexión que transciende lo profesional.

🚨 Christian Nodal , Violinista :

Por la violinista que se está comiendo y ni disimula.

💀

Ángela Aguilar se ardió y la corrieron.

🔥

¿Mejor o peor que Ángela?

🫣#TioTendencias #AngelaAguilar pic.twitter.com/HnBY6S1dlF — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 15, 2025

Algunos comentarios dicen que:

