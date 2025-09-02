Cazzu lanza serias acusaciones contra Christian Nodal

Mientras la dinastía Aguilar se pelea consigo misma, Christian Nodal no sale de las polémicas provocadas por su turbulenta separación con Cazzu. Pues no solo se trata de las complicaciones del cierre de su relación con la argentina, sino que procreó una hija con ella. Ante eso, el escándalo que se está armando en redes sociales es grande por la negativa que está concretando el Forajido. A continuación la información más completa.

¿Nodal no quiere que Inti viaje con Cazzu?

La trapera sudamericana visitó el podcast Se Regalan Dudas para hablar de las distintas cosas que vive en la actualidad y por supuesto que el tema de la maternidad tenía que salir. Y justo entre sus palabras hicieron eco aquellas donde indicó que Christian Nodal no ha dado un permiso para que Inti viaje con su madre para las giras que Cazzu tiene como artista.

Durante el relato, la compositora argentina indicó que ese momento le hizo sentir una tristeza tan grande como no la había tenido durante mucho tiempo. Allí con quien le tocó mediar en las negociaciones fue con el abogado (también representante de Nodal), quien tuvo una postura demasiado hostil.

Cazzu asegura que el abogado emitió las siguientes palabras: “No te preocupes, mi cliente está completamente enterado que si le da ganas, ese permiso lo puede revocar”. Pensando en un permiso especial para que Inti viaje con su madre a las giras hasta los 5 años.

¿Cazzu ya obtuvo el permiso de Nodal para que Inti viaje?

Es entendido que los programas/podcast se graban un tiempo antes de que salgan publicados y la charla de Cazzu se estrenó este 2 de septiembre. Ante eso, la argentina declaró también que no ha obtenido el permiso para que Inti esté con ella en los viajes. “Le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso yo no lo tengo”.

