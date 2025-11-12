Exhiben supuesto audio donde José Julián se expresa mal de su abuela, Maribel Guardia

Fue a inicios de este 2025 cuando se dio a conocer la noticia de que Maribel Guardia había solicitado la custodia de su nieto José Julián, debido a que no estaba de acuerdo con la crianza que sostenía su exnuera, Imelda Tuñón. Desde ese momento, todo se volvió un torbellino para las famosas, pero también para el hijo de Julián Figueroa, ya que ha vivido unos meses con su abuela y otros con su mamá, con quien se encuentra actualmente al haber obtenido la custodia del pequeño.

Hace un par de horas, se volvió viral un supuesto audio donde se puede escuchar al nieto de Maribel Guardia y a Imelda Tuñón, en el cual dejaría al descubierto lo que el pequeño piensa de la actriz, Maribel.

¿Qué dice el audio del nieto de Maribel Guardia?

En el matutino Venga La Alegría se dio a conocer dicho audio, donde se puede escuchar a Imelda Tuñón expresarle su amor a su pequeño hijo y en un lapso le pregunta: "¿Quieres volver a ver a Mimi?", refiriéndose a Maribel Guardia, a lo que el niño responde: "No, esa mujer es horrible, es mala y cruel".

Imelda, inmediatamente, le pide a su hijo que no hable mal de su abuela; sin embargo, se puede escuchar a José Julián, visiblemente afectado y rompe en llanto.

"¡Esa mujer es horrible!”, el polémico audio donde el nieto de Maribel Guardia se expresa mal sobre ella TV Azteca [VIDEO] Mucho se ha hablado del audio donde el nieto de Maribel Guardia, hijo de Imelda Tuñón, se expresa mal de su abuela. Aquí el material sin edición y de principio a fin.

¿Qué ha dicho Maribel Guardia sobre el supuesto audio de su nieto?

Hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna declaración, pero recordemos que hace unas semanas, en un encuentro con los medios, Maribel declaró que Imelda Tuñón le había hecho llegar unos audios de su nieto, con los cuales quedó muy triste y afectada.

Maribel no ha tenido un contacto cercano con su nieto después de que él regresara a vivir con su mamá, pero el pleito legal aún no se ha esclarecido del todo, pues la actriz sigue luchando por salvaguardar los derechos y el bienestar de su nieto.