9 diseños de uñas francesas tipo ‘cloudy french’, la tendencia minimalista que puedes imponer en tu oficina

En los Golden Globes 2026 , un nuevo estilo de manicure emergió y se está apoderando de las tendencias. Se trata de las uñas francesas 'cloudy french', que presentó Zoë Kravitz en la alfombra roja de la premiación. A continuación te mostramos algunas ideas de este look minimalista para adoptarlo y llevarlo a tu oficina.

difuso, nebuloso

en lugar de puntas completamente blancas sobre base rosa

nude puede alargar manos

acabado brillante

9 ideas de uñas francesas 'cloudy french' para impresionar a todos en tu trabajo

|Crédito: Instagram. @betina_goldstein

1. Al estilo Zoë Kravitz

La manicurista Betina Goldstein, quien trabaja con Zoë Kravitz entre otras celebridades, fue quien definió el trend con el nombre 'cloudy french'. Básicamente se trata de uñas francesas donde no hay un contraste fuerte entre la base rosa y puntas blancas, sino se usan más los tonos nude y el borde está "nebuloso".

2. Uñas francesas 'cloudy french' con brillo aperlado

En este ejemplo se mantiene la idea de que la base y las puntas están "difuminados"; sin embargo, toda la manicura tiene un precioso brillo aperlado.

3. Con puntas mini

|Crédito: Instagram. @alessiafasanoo

Si quieres un resultado todavía más minimalista, puedes optar por un manicure en el cual las puntas sean apenas perceptibles por su tamaño.

4. Con nubes, literalmente

Aquí, el concepto de "nebuloso" fue llevado a otro nivel: las puntas literalmente parecen tener forma de nubes. Para mantenerlo minimalista , tanto la base como las puntas son dos tonos de nude.

5. Uñas francesas 'cloudy french' en rosa

En este diseño de uñas francesas 'cloudy french' no se eligió tonalidades de nude, sino rosas muy clarito donde la diferencia entre la base y la punta apenas se distingue.

6. Con flores 3D

También se vale ponerle un toque fuera de lo común a tus uñas francesas, sin que tampoco se pierda su elegancia natural. Por ejemplo, se puede poner flores con textura en el mismo tono clarito de las puntas.

7. Con base 'milky'

Para esta idea, se utilizó más el color blanco. No obstante, el toque nebuloso permanece y el resultado final es muy sofisticado.

8. Con piedritas

|Crédito: Instagram. @belindalieb_nails

Este es un ejemplo muy clásico, incluso parecido al que eligió Zoë Kravitz. Lo que distingue al diseño es su aplicación con piedritas en una de las uñas.

9. Uñas 'cloudy french' almendradas

La tendencia de las uñas francesas 'cloudy french' se adapta a diversas formas, no solo la clásica cuadrada u ovalada. Aquí lo tenemos en uñas almendradas.