Si tienes el pelo largo, estos son los mejores peinados para lucir tu melena

Si bien el pelo largo necesita de múltiples cuidados tiene la ventaja de que puede favorecerse de muchas posibilidades cuando hablamos de peinados. Es por esto que te vamos a contar aquellos estilos que están en tendencia por ser elegantes, muy fáciles de hacer y de los más modernos.

Aquí tendrás opciones para el día a día o también para eventos importantes. Llevan poco tiempo y te harán lucir bien en todo momento.

¿Cuáles son los peinados para pelo largo?

Coleta baja

Este es un peinado clásico del pelo largo que funciona en todas las ocasiones. Puedes añadirle unas ondas para un resultado de lo más sofisticado.

Halfupbun, un peinado fácil y moderno para melenas XL

Este es un peinado muy moderno y consta de un moño alto a modo de semirrecogido que es rejuvenecedor y queda perfecto para los cabellos largos. Lleva poco tiempo y es muy cómodo.

Trenzas de boxeadora

Las trenzas de boxeadora son muy atrevidas, pero son la opción de moda para melenas largas. Podrás obtener un look juvenil y divertido que puedes utilizar en tu rutina diaria.

Con un moño de bailarina derrocharás elegancia

Si buscas un peinado con elegancia, el moño de bailarina es una gran opción. Es un peinado que no pasa de moda y sirve tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Recoge tu cabello largo con una trenza de espiga

Aquí tenemos otro clásico que es ideal para el pelo largo, la trenza de espiga es ideal para cabellos finos debido a que aporta mucho volumen.

Coleta bubble, un peinado muy divertido y en tendencia para pelo largo

La coleta bubble se ha convertido en uno de los peinados más divertidos y actuales. Es muy fácil de hacer ya que consiste en una coleta tradicional que se divide en secciones para crear un efecto burbuja. Es moderno y elegante.