De todos los presupuestos: 5 ideas para decorar un comedor rústico, son ideales para espacios reducidos
No te pierdas estas increíbles ideas para que decores de manera elegante, sutil y acogedor tu comedor al estilo rústico.
Uno de los espacios imprescindibles del hogar es sin duda alguna el comedor, pues es considerado como todo un núcleo que impulsa la convivencia así como las relaciones entre las personas y además que culturalmente en México, la hora de la comida ocupa un momento especial.
El lugar donde todos los mexicanos comparten sus alimentos es de suma importancia, aunque el espacio sea limitado, da paso a miles de momentos que día con día se viven y donde pasamos grandes vivencias, por lo que decorarla o diseñar a tu gusto es de suma importancia.
Si bien, puedes hacer maravillas con poco presupuesto, algo de lo más importante es la creatividad, aprovechar bien los espacios así como los colores y los materiales de los muebles.
¿Cómo decorar un comedor?
- Paleta de colores: Para un comedor rústico es de suma importancia la elección de una gama de colores que sean suaves y naturales, tal como el blanco o los tonos beige o tonos apagados.
- Muebles de interior de madera: Es importante tomar en cuenta que menos a veces es más y si no eres fan de tener un espacio tan ocupado y cargado, puedes hacer uso de pocos muebles como la mesa o sillas y procurar que sean de madera.
- Piedra natural: Jugar con las texturas resaltará de gran manera los pequeños detalles, donde las encimeras, juntas o salpicaderos podrían ir de piedra natural, donde el espacio además de rústico, lucirá moderno.
- Azulejos y pintura: El azulejo es un clásico para el salpicadero y demás detalles que darán gran vista a tu comedor y si lo combinas con pintura hará un gran juego visual.
- Iluminación: Las lámparas colgantes, "retro" o con un toque antiguo van perfecto con la estética rural, donde además de dar un aspecto cálido, son muy acogedores.