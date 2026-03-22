Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su enfermedad: “Tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad”

Luego de semanas de incertidumbre y preocupación entre fans, amigos y familiares la conductora Yolanda Andrade volvió a la vida pública retomando su trabajo como conductora junto con Monserrat Oliver, donde fue recibida con entusiasmo por parte del público, ante su regreso, Andrade reveló detalles de su estado de salud.

Durante u n encuentro con medios, la presentadora explicó que, aunque ha mostrado avances, continúa enfrentando retos diarios derivados de su enfermedad. Ahí mismo, expresó que se ha sometido a tratamientos constantes, pero que el hecho de regresar a trabajar la beneficia emocionalmente.

Tengo muchos tratamientos, todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho

Además, reveló que su compromiso con el programa es tan profundo que recientemente olvidó acudir a su cita médica que tenía agendada y por la cual el doctor le recriminó su olvido con sentido del humor; “Me dijo: ‘Canija, me da mucho gusto que te fuiste a trabajar”.

La conductora también explicó que el uso de lentes oscuros más intensos durante el programa se debe principalmente a la iluminación del foro, sin embargo, reconoció que aún presenta síntomas como dificultades en la voz: "Tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad". Finalmente destacó el respaldo del equipo de trabajo pues ha encontrado apoyo y comprensión tanto de sus compañeros y directivos.

¿Cuál es la enfermedad de Yolanda Andrade?

De acuerdo con reportes la conductora originaria de Culiacán, Sinaloa, padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento agresivo que afecta las neuronas motoras, la cual provoca debilidad muscular, dificultades para hablar y en etapas avanzadas genera problemas para moverse.

Hasta el momento, esta enfermedad no tiene cura, pero existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a ralentizar su avance. En el caso de la conductora, ella misma ha señalado que sigue múltiples terapias médicas para enfrentar los síntomas.

Pese al diagnóstico, Andrade ha optado por mantenerse activa profesionalmente y hasta personal, pues en redes sociales muestra su día a día. Asimismo, como se señaló anteriormente, ha encontrado en su trabajo una forma de sobrellevar el proceso y mantenerse enfocada en el proceso.