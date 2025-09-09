¿Quién es Zinni? El personaje ficticio que inventó Jezzini

Todos están confundidos. Después de su extraña desaparición y borrar todo en sus redes sociales, Jezzini está de vuelta, pero de una forma que nadie lo esperaba. Esta mañana, durante Venga la Alegría, el influencer apareció nuevamente frente al público, el cual estaba muy preocupado por su ausencia.

Zinny: la nueva identidad de Jezzini

Zinni, antes conocido simplemente como Jezzini, reapareció con una transformación inesperada. Ahora se presenta ante todos como Zinni. El influencer apareció en el programa de Venga la Alegría con una peluca, un cambio de imagen y sobre todo un cambio de personalidad que, según él, es parte de una especie de “hipnosis” a la que entró para dejar atrás su antigua identidad.

Durante su presentación, aseguró que “Jezzini ya no existe”, una declaración que rápidamente generó confusión y especulación entre sus seguidores y el público en general, que no daban crédito a lo señalado por el influencer.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría! TV Azteca [VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Entonces, ¿quién es Zinni?

Todo parece indicar que se trata de un nuevo personaje que representa el polo opuesto de Jezzini. Zinni dio un giro a su vida y un cambio de 180 grados. En el programa pudimos ver que Zinni es mucho más relajado que Jezzini, y mucho menos expresivo. Además, se presenta con una carga un tanto espiritual y relajada debido a los supuestos efectos de la hipnosis.

¿Qué pasó con Jezzini?

No quedó muy claro, pero tal parece que esto a penas comienza, pues el influencer reveló que hay más por saber y que dará un anuncio que lo cambiará todo a través de sus redes sociales a la 1:00 PM. “México, bienvenidos a mi Bing Bang”, concluyó con la entrevista.

Lo que se sabe hasta ahora

Zinni se presentó con una nueva apariencia, destacando una peluca como parte del personaje. Asegura que “ya no existe Jezzini”, dejando abierta la incógnita de qué significa este cambio. Por último, prometió que habría más información en cuestión de minutos, lo que generó expectativa entre su comunidad digital.

Reacciones en redes sociales

El anuncio no pasó desapercibido. En plataformas como X, Instagram y TikTok, varios usuarios continúan preguntándose si se trata de un personaje ficticio o simplemente de un experimento mediático. Algunos lo vieron como una estrategia divertida y original, mientras que otros lo rechazaron.

¿Qué más revelará en sus redes sociales?

